बिलासपुर

पुलिस की बड़ी कार्रवाई! अशांति फैलाने वाले 10 बदमाश को किया गिरफ्तार, 3 फरार आरोपी भी शामिल

Bilaspur News: बिलासपुर सरकंडा पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर इलाके में उपद्रव करने वाले 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में तीन फरार चल रहे थे।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 01, 2025

गिरफ्तार (photo-patrika)

CG News: बिलासपुर सरकंडा पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर इलाके में उपद्रव करने वाले 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में तीन फरार चल रहे थे। 7 आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई के साथ ही 3 फरार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

विशेष चेकिंग अभियान के दौरान चिंगराजपारा, रपटा चौक चांटीडीह और अशोक नगर में झुंड बनाकर उपद्रव करने वाले बदमाशों को पुलिस ने धर दबोच लिया। जांच में सामने आया कि इनमें से परमेश्वर केवट, सागर साहू और प्रहलाद मराठा थाना सरकंडा में दर्ज अपराध क्रमांक 1051/25 में फरार चल रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

ये आरोपी गिरफ्तार

सैय्यद सद्दाम अली (30), निवासी भूकंप अटल आवास, जय सिंह राजपूत (25), निवासी भूकंप अटल आवास, गोलू गंधर्व (38), निवासी चिंगराजपारा, रोशन ध्रुव (25), निवासी चांटीडीह, दिनेश निर्मलकर (35), निवासी चांटीडीह, कृष्ण कुमार कैवर्त्य (35), निवासी लिंगियाडीह, नवल वर्मा (22), निवासी चिंगराजपारा, परमेश्वर केवट (23), निवासी चांटीडीह, सागर साहू (25), निवासी साइंस कॉलेज सरकंडा, प्रहलाद मराठा (37), निवासी चिंगराजपारा।

CG Police Investigation: 1620 क्विंटल गांजा व नशीले पदार्थ नष्ट, 83 आरोपी कैद की सजा पाए(photo-patrika)

