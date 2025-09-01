पुलिस की बड़ी कार्रवाई! अशांति फैलाने वाले 10 बदमाश को किया गिरफ्तार, 3 फरार आरोपी भी शामिल

विशेष चेकिंग अभियान के दौरान चिंगराजपारा, रपटा चौक चांटीडीह और अशोक नगर में झुंड बनाकर उपद्रव करने वाले बदमाशों को पुलिस ने धर दबोच लिया। जांच में सामने आया कि इनमें से परमेश्वर केवट, सागर साहू और प्रहलाद मराठा थाना सरकंडा में दर्ज अपराध क्रमांक 1051/25 में फरार चल रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।