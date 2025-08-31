Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

SI Arrest: आबकारी उप निरीक्षक 50 हजार की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाया, इस मामले में की थी मांग

Crime News: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने आबकारी उप निरीक्षक को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है।

रायगढ़

Khyati Parihar

Aug 31, 2025

arrested
गिरफ्तार। फोटो सोर्स-Ai

SI Arrest: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने आबकारी उप निरीक्षक को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। कागज में हस्ताक्षर करवाकर कार्रवाई से बचने के लिए आबकारी उप निरीक्षक ने रकम की डिमांड की थी। मामला धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ निवासी सुनीत टोप्पो ने एसीबी बिलासपुर से शिकायत में बताया था कि 19 अगस्त को धरमजयगढ़ क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग ग्राम पंडरी महुआ गांव में उसके मां के घर पहुंचा। शराब बनाते हो कहते हुए घर का सामान चेक करने लगा। उसी दिन संतोष कुमार नारंग ने कुछ कागज में उसकी मां के दस्तखत भी लिए और उसके बाद उससे और उसकी मां से कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए 50 हजार रुपए की मांग की।

ये भी पढ़ें

CG Crime News: अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा, 6 आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला भी शामिल
जांजगीर चंपा
arrested

एसीबी ने योजना बनाकर दबोचा

प्रार्थी सुनीत टोप्पो उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसलिये उसने पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में की। एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने ट्रैप की योजना तैयार की गई। योजना के मुताबिक 30 अगस्त को प्रार्थी को रिश्वत रकम 50 हजार रुपए आरोपी संतोष कुमार नारंग को देने के लिए आरोपी के पास भेजा। आरोपी द्वारा रिश्वत की अपने क्षेत्राधिकार के खरसिया स्थित आबकारी कार्यालय में लेते ही उसे एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया।

आरोपी आबकारी उप निरीक्षक से रिश्वत की रकम 50 हजार जब्त कर एसीबी के ने उनके खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की है।

ये भी पढ़ें

नशे पर प्रहार… वीकेंड पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने पहुंचे पैडलर सहित 3 गिरफ्तार, इधर पुलिस ने 20 संदिग्धों को पकड़ा
रायपुर
पैडलर सहित 3 गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 10:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / SI Arrest: आबकारी उप निरीक्षक 50 हजार की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाया, इस मामले में की थी मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.