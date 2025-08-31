SI Arrest: आबकारी उप निरीक्षक 50 हजार की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाया, इस मामले में की थी मांग

प्रार्थी सुनीत टोप्पो उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसलिये उसने पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में की। एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने ट्रैप की योजना तैयार की गई। योजना के मुताबिक 30 अगस्त को प्रार्थी को रिश्वत रकम 50 हजार रुपए आरोपी संतोष कुमार नारंग को देने के लिए आरोपी के पास भेजा। आरोपी द्वारा रिश्वत की अपने क्षेत्राधिकार के खरसिया स्थित आबकारी कार्यालय में लेते ही उसे एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया।