रायपुर

नशे पर प्रहार… वीकेंड पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने पहुंचे पैडलर सहित 3 गिरफ्तार, इधर पुलिस ने 20 संदिग्धों को पकड़ा

Crime News: राजधानी में हेरोइन के बाद एमडीएमए (ड्रग्स) की तस्करी करने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। गंज इलाके में हरियाणा से आए ड्रग्स पैडलर और उसके दो साथियों सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 25, 2025

CG Crime News: राजधानी में हेरोइन के बाद एमडीएमए (ड्रग्स) की तस्करी करने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। गंज इलाके में हरियाणा से आए ड्रग्स पैडलर और उसके दो साथियों सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि शहर के एक फार्महाउस में वीकेंड पार्टी का आयोजन किया गया था। उसी के लिए पैडलर ड्रग्स लेकर पहुंचा था। दूसरी ओर कबीर नगर थाने में दर्ज हेरोइन तस्करी के मामले में शामिल एक और युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि देवेंद्र नगर ओवरब्रिज के पास संदिग्ध कार सवार युवकों द्वारा ड्रग्स तस्करी की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर छापा मारा। कार में हरियाणा के हिसार निवासी मोनू विश्नोई, कटोरातालाब निवासी हर्ष आहूजा और खम्हारडीह निवासी दीप धनोरिया सवार थे। तीनों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 27.58 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई।

तीन पैडलर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कई नंबर मिले, की जा रही जांच

पूछताछ में खुलासा हुआ कि मोनू ड्रग्स सप्लाई करने रायपुर आया था। दिल्ली के ड्रग्स माफिया से एमडीएमए लेकर रायपुर आया था। यहां हर्ष और दीप को ड्रग्स दे रहा था। इस बीच पुलिस ने तीनों को धरदबोचा। तीनों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों के पास से जब्त मोबाइल से कई नंबर मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इनमें से कई पैडलर होने की आशंका है। पुलिस ने आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है।

फार्महाउस में चल रही थी वीकेंड पार्टी

शहर में कई होटल, पबों, रेस्टोरेंटों, कैफे के अलावा फार्म हाउस में भी वीकेंड पार्टी का आयोजन किया जाता है। शनिवार रात भी एक फार्म हाउस में वीकेंड पार्टी का आयोजन किया गया था। उस पार्टी में ड्रग्स की भी डिमांड थी। उसी की पूर्ति के लिए मोनू ने ड्रग्स को लाया था। मोनू को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके मोबाइल में मिले नंबरों की तस्दीक की जा रही है। इस गिरोह में और भी कई लोग शामिल हैं।

महिला ड्रग्स पैडलर भी गिरफ्तार

कबीर नगर इलाके में हेरोइन (चिट्टा) तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाले गिरोह से जुड़ी एक युवती को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। युवती कंज्यूमरों तक हेरोइन पहुंचाने का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों पुलिस ने पति-पत्नी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पूछताछ में आरोपियों ने ड्रग्स पैडलर हरप्रीत कौर उर्फ हैप्पी के बारे में बताया था। इसके बाद पुलिस ने हीरापुर में छापा मारकर हरप्रीत को गिरफ्तार किया। उसके पास से 9.5 ग्राम हेरोइन बरामद की। उसे भी पुलिस ने जेल भेज दिया। इस गिरोह का कनेक्शन पाकिस्तान और पंजाब के ड्रग्स माफियाओं से है। पुलिस इसमें शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

सुबह 5 बजे पुलिस चेकिंग, 20 संदिग्धों को पकड़ा

आमानाका और कबीर नगर इलाके में ड्रग्स (हेरोइन) तस्करों का बड़ा सिंडीकेट सक्रिय है। इसे खत्म करने के लिए पुलिस ने रविवार तड़के 5 बजे सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 20 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई। नशे का गोरखधंधा करने वालों की सूचना देने के लिए पुलिस ने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। ड्रग्स या गांजा बेचने वालों की सूचना मोबाइल नंबर-9479216156, 9479211933 और 1933 में दी जा सकती है। सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रहेगी।

पुलिस की 100 सदस्यीय टीम ने कबीर नगर इलाके के हीरापुर, वीरसावरकर नगर, आरडीए कालोनी तथा आसपास के क्षेत्रों में हेरोइन सहित अन्य नशे के सामग्रियों की खरीदी-बिक्री और सप्लाई करने वालों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया। कॉलोनियों में रहने वाले किराएदारों और बाहर से आकर रहने वालों का वेरीफिकेशन किया गया। इस दौरान 20 युवक संदिग्ध रूप से मिले। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

25 Aug 2025 12:57 pm

