नशे पर प्रहार… वीकेंड पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने पहुंचे पैडलर सहित 3 गिरफ्तार, इधर पुलिस ने 20 संदिग्धों को पकड़ा

CG Crime News: राजधानी में हेरोइन के बाद एमडीएमए (ड्रग्स) की तस्करी करने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। गंज इलाके में हरियाणा से आए ड्रग्स पैडलर और उसके दो साथियों सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि शहर के एक फार्महाउस में वीकेंड पार्टी का आयोजन किया गया था। उसी के लिए पैडलर ड्रग्स लेकर पहुंचा था। दूसरी ओर कबीर नगर थाने में दर्ज हेरोइन तस्करी के मामले में शामिल एक और युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।