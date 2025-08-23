Raipur Drug Syndicate: नशे के सौदागर… ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, 57 लाख की हेरोइन जब्त

आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ है। इसकी कीमत 50 लाख से अधिक है। इस सिंडिकेट का कनेक्शन भी पंजाब के ड्रग्स माफियाओं से है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में ड्रग्स कंज्यूमरों के मोबाइल नंबर मिले हैं। करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन भी मिला है। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि हीरापुर में हेरोइन बिक्री की सूचना मिली थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच और कबीर नगर पुलिस की टीम ने वीर सावरकर नगर, जरवाय तालाब के पास स्थित मकान और आरडीए. कॉलोनी में एकसाथ छापा मारा।