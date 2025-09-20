Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

बिलासपुर में फिर दोहराया फिल्मी स्टाइल, NH-49 पर खिड़की से लटककर बनाई रीलें… 17 रईसजादे गिरफ्तार

Crime News: बिलासपुर में रईसजादों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी और पुलिस की कार्रवाई के बाद भी रसूखदार युवक खुलेआम सडक़ पर स्टंटबाजी कर रहे हैं।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 20, 2025

रईसजादों की स्टंटबाजी से एनएच जाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रईसजादों की स्टंटबाजी से एनएच जाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: बिलासपुर में रईसजादों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी और पुलिस की कार्रवाई के बाद भी रसूखदार युवक खुलेआम सडक़ पर स्टंटबाजी कर रहे हैं। बुधवार देर रात मस्तूरी थाना क्षेत्र के दर्रीघाट एनएच-49 पर 17 कारों का काफिला दौड़ा और करीब आधे घंटे तक हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान कारों की खिड़की पर लटककर युवक रील बनाते रहे।

जानकारी के मुताबिक, सभी युवक मस्तूरी के पास स्थित एक कारोबारी के फार्महाउस में बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। वहां डीजे, शराब और कबाब के साथ जश्न का इंतजाम था। पार्टी में पहुंचने से पहले ही कार सवारों ने फिल्मी अंदाज में काफिला निकालकर स्टंटबाजी शुरू कर दी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी बिलासपुर में ऐसे ही रसूखदार युवकों की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे।

चाय की चुस्की के दस करोड़, भिलाई स्टील प्लांट में ऐसे मची है लूट! ठेकेदार की मौज ही मौज
भिलाई
CG News

ये थे युवक, कारें जब्त

फार्महाउस में जब्त कारों से पकड़े गए युवकों में निहाल, आकाश श्रीवास्तव, पवन यादव, आदर्श भेडिय़ा, प्रियांशु बक्सेल, लक्ष्य कुबरागड़े, लक्षम दास, साहिल बेरिया, कृष तिवारी, शुभम दुबे, अमिन श्रीवास्तव, मोनू गुप्ता, विवेक शर्मा, रिंकू श्रीवास्तव, सत्यजीत केशरवानी, चीकू और सुशांत सोनी शामिल हैं।

केस दर्ज, जांच जारी

मस्तूरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 285 और 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। हेड कांस्टेबल किशन नवरंग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हुई शिकायत

रात 11 बजे के करीब मस्तूरी निवासी रविंद्र सोनी ने इस काफिले की शिकायत पुलिस से की। उन्होंने बताया कि तीन-तीन कतार में कारें चल रही थीं और दो युवक खिड़की से बाहर निकलकर खतरनाक करतब दिखा रहे थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरिशचंद्र टाण्डेकर टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

सार्वजनिक सडक़ों पर इस तरह की स्टंटबाजी न केवल ट्रैफिक उल्लंघन है, बल्कि दूसरों की जान के लिए गंभीर खतरा है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। - अर्चना झा, एएसपी ग्रामीण

दो दिन से लापता युवती की इस हाल में मिली लाश, देखकर लोगों के उड़े होश… परिजनों में पसरा मातम
धमतरी
दो दिन से लापता युवती की मिली लाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

