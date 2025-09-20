बिलासपुर में फिर दोहराया फिल्मी स्टाइल, NH-49 पर खिड़की से लटककर बनाई रीलें… 17 रईसजादे गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, सभी युवक मस्तूरी के पास स्थित एक कारोबारी के फार्महाउस में बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। वहां डीजे, शराब और कबाब के साथ जश्न का इंतजाम था। पार्टी में पहुंचने से पहले ही कार सवारों ने फिल्मी अंदाज में काफिला निकालकर स्टंटबाजी शुरू कर दी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी बिलासपुर में ऐसे ही रसूखदार युवकों की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे।