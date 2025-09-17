Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

दो दिन से लापता युवती की इस हाल में मिली लाश, देखकर लोगों के उड़े होश… परिजनों में पसरा मातम

Crime News: धमतरी जिले में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दो दिन से लापता युवती का शव मिला।

धमतरी

Khyati Parihar

Sep 17, 2025

दो दिन से लापता युवती की मिली लाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)
दो दिन से लापता युवती की मिली लाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: धमतरी जिले में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दो दिन से लापता युवती का शव संबलपुर-बोड़रा नहर में तैरता हुआ मिला। मृतका की पहचान विंध्यवासिनी वार्ड निवासी 24 वर्षीय सोनल सालुंके के रूप में हुई है। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी का कारण बन गई है।

दो दिन से थी लापता

परिजनों के अनुसार, सोनल रविवार की सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थी। बताया जा रहा है कि वह हरफतराई रोड स्थित एक तोष फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन घटना से चार दिन पहले से ही काम पर नहीं जा रही थी। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सोमवार को परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई।

नहर में मिला शव

गुमशुदगी दर्ज होने के अगले ही दिन मंगलवार को धमतरी से लगभग 6 किलोमीटर दूर संबलपुर-बोड़रा नहर में शव तैरते हुए दिखाई दिया। सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार शव लगभग दो दिन पुराना है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

परिवार में पसरा मातम

सोनल के पिता संतोष सालुंके कार ड्राइवर हैं जबकि मां सुमित्रा बाई गृहिणी हैं। मृतका के तीन भाई-बहन हैं और सोनल तीसरे नंबर की संतान थी। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में उसकी शादी की बात चल रही थी। अचानक हुई इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

पुलिस जांच में जुटी

अर्जुनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मामला आत्महत्या है, हादसा है या फिर कोई आपराधिक घटना। पुलिस मृतका के मोबाइल कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके।

17 Sept 2025 11:58 pm

