दो दिन से लापता युवती की इस हाल में मिली लाश, देखकर लोगों के उड़े होश… परिजनों में पसरा मातम

परिजनों के अनुसार, सोनल रविवार की सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थी। बताया जा रहा है कि वह हरफतराई रोड स्थित एक तोष फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन घटना से चार दिन पहले से ही काम पर नहीं जा रही थी। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सोमवार को परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई।