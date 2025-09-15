Patrika LogoSwitch to English

Crime News: नाबालिग बोली – जबरन शराब पिलाई जाती थी, फिर अलग-अलग पुरुषों के साथ भेजा जाता था… देह व्यापार में शामिल 4 गिरफ्तार

Crime News: थाना क्षेत्र की पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 15, 2025

देह व्यापार (IANS)
देह व्यापार (IANS)

Crime News: थाना क्षेत्र की पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला, उसके साथी विकास उर्फ विक्की भोजवानी सहित दो नाबालिग बालिकाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, 08 अगस्त को एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 9वीं तक पढ़ी बेटी घरेलू विवाद से नाराज होकर घर से गायब हो गई है। अपहरण की आशंका में पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में जब पीड़िता को बरामद किया गया तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि घर छोडऩे के बाद वह अपनी सहेली के पास गई।

वहीं से सहेली और परिजनों ने उसे रायगढ़ ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। यहां उसे जबरन शराब पिलाई जाती थी और अलग-अलग पुरुषों के साथ भेजा जाता था। विरोध करने पर धमकाया और मारपीट की जाती थी।

ये भी पढ़ें

CG News: गांव में खुलेआम चल रहा था देह व्यापार, ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ीं 4 महिलाएं… जमकर हुआ बवाल
महासमुंद
देह व्यापार (IANS)

आरोपियों में पीड़िता की सहेली भी शामिल

कालिका तिवारी (32 वर्ष), निवासी श्यामनगर लिंगियाडीह
विकास उर्फ विक्की भोजवानी (40 वर्ष), निवासी मसानगंज
2 नाबालिग लड़कियां गिरफ्तार

पुलिस ने दबोचा गिरोह

पूछताछ में पीड़िता ने अपनी सहेली, उसकी मां और विकास का नाम लिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों को दबोच लिया। आरोपी विक्की के खिलाफ पूर्व में भी पिटा एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहन जांच जारी है और गिरोह के अन्य संभावित सरगना की भी तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का कारोबार, पुलिस की दबिश में उजागर हुआ पूरा खेल, कई युवतियां और मैनेजर गिरफ्तार
बिलासपुर
देह व्यापार (IANS)

Published on:

15 Sept 2025 11:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: नाबालिग बोली – जबरन शराब पिलाई जाती थी, फिर अलग-अलग पुरुषों के साथ भेजा जाता था… देह व्यापार में शामिल 4 गिरफ्तार

