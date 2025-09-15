Crime News: नाबालिग बोली – जबरन शराब पिलाई जाती थी, फिर अलग-अलग पुरुषों के साथ भेजा जाता था… देह व्यापार में शामिल 4 गिरफ्तार

Crime News: थाना क्षेत्र की पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला, उसके साथी विकास उर्फ विक्की भोजवानी सहित दो नाबालिग बालिकाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, 08 अगस्त को एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 9वीं तक पढ़ी बेटी घरेलू विवाद से नाराज होकर घर से गायब हो गई है। अपहरण की आशंका में पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में जब पीड़िता को बरामद किया गया तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि घर छोडऩे के बाद वह अपनी सहेली के पास गई।
वहीं से सहेली और परिजनों ने उसे रायगढ़ ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। यहां उसे जबरन शराब पिलाई जाती थी और अलग-अलग पुरुषों के साथ भेजा जाता था। विरोध करने पर धमकाया और मारपीट की जाती थी।
कालिका तिवारी (32 वर्ष), निवासी श्यामनगर लिंगियाडीह
विकास उर्फ विक्की भोजवानी (40 वर्ष), निवासी मसानगंज
2 नाबालिग लड़कियां गिरफ्तार
पूछताछ में पीड़िता ने अपनी सहेली, उसकी मां और विकास का नाम लिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों को दबोच लिया। आरोपी विक्की के खिलाफ पूर्व में भी पिटा एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहन जांच जारी है और गिरोह के अन्य संभावित सरगना की भी तलाश की जा रही है।