स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का कारोबार, पुलिस की दबिश में उजागर हुआ पूरा खेल, कई युवतियां और मैनेजर गिरफ्तार

पूछताछ में युवतियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें मसाज का काम करने बुलाया गया था। शुरुआत में उन्हें साधारण काम कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में मैनेजर ने ज्यादा पैसे का लालच देकर देह व्यापार में उतार दिया। विरोध करने पर नौकरी से निकालने और पैसा न देने की धमकी दी जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि स्पा सेंटर में काम करने वाली दो युवतियां पश्चिम बंगाल की थीं, बाकी छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से काम की तलाश में आईं थीं। बेरोजगारी और पैसों की जरूरत का फायदा उठाकर इन्हें धंधे में धकेला गया।