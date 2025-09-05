स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का कारोबार, पुलिस की दबिश में उजागर हुआ पूरा खेल, कई युवतियां और मैनेजर गिरफ्तार

Bilaspur News: शहर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा पकड़ा गया है। बुधवार शाम तोरवा थाना पुलिस ने दयालबंद स्थित एक स्पा सेंटर में दबिश देकर मैनेजर, रिसेप्शनिष्ट समेत 6 युवतियों को गिरफ्तार किया। इनमें से दो युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, जबकि बाकी छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से आई हैं। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है।
सिटी कोतवाली सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि पुलिस को लंबे समय से दयालबंद क्षेत्र में संचालित ‘क्लाउड स्पा सेंटर’ में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। मुखबिर से जानकारी की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने बुधवार को स्पा सेंटर पर रेड की। यहां मौजूद युवतियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि युवतियों को मसाज का काम दिलाने के बहाने यहां बुलाया गया और फिर पैसों का लालच देकर उन्हें देह व्यापार में धकेला गया।
स्पा की तलाशी के दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। इन्हें जब्त कर लिया गया है। वहीं पकड़ी गई सभी युवतियों और कर्मचारियों को थाने ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड मैनेजर योगेंद्र राठौर उर्फ गोल्डी व व रिसेप्शनिस्ट हैं। जो युवतियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाते थे।
पूछताछ के बाद पुलिस ने पकड़ी गई युवतियों को छोड़ दिया हे। जबकि आरोपी पुलिस मैनेजर एवं रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क से और कौन लोग जुड़े हैं।
पूछताछ में युवतियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें मसाज का काम करने बुलाया गया था। शुरुआत में उन्हें साधारण काम कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में मैनेजर ने ज्यादा पैसे का लालच देकर देह व्यापार में उतार दिया। विरोध करने पर नौकरी से निकालने और पैसा न देने की धमकी दी जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि स्पा सेंटर में काम करने वाली दो युवतियां पश्चिम बंगाल की थीं, बाकी छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से काम की तलाश में आईं थीं। बेरोजगारी और पैसों की जरूरत का फायदा उठाकर इन्हें धंधे में धकेला गया।