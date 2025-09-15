32 अधीक्षकों का बस्तर तबादला, नई ज्वाइनिंग नहीं होने से सैकड़ों बच्चों की बिगड़ी दिनचर्या, पढ़ाई और भोजन पर असर

अधीक्षकों का तबादला होने का नतीजा यह कि बच्चों की पढ़ाई, भोजन और सुरक्षा सब भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। समाधान के नाम पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अटैच कर दिया गया है, यानी जो पहले से ही कक्षाओं में कम थे, अब वे हॉस्टल में चौकीदारी भी करेंगे। शिक्षक अब यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वे स्कूल में जाकर पढ़ाएं या हॉस्टल की जिम्मेदारी निभाएं।