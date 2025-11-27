नवोदय विद्यालय में छात्र की मौत के बाद फूटा गुस्सा, परिजन बोले- प्रबंधन ने गाड़ी नहीं दी, कपड़े में बांध अस्पताल पहुंचा… खुली पोल

जयप्रकाश यादव ने बताया कि जब वे स्कूल पहुंचे और प्रबंधन से बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए स्कूल की गाड़ी मांगी, तो प्रबंधन ने कहा कि प्राचार्य गाड़ी लेकर मीटिंग में गए हैं, इसलिए बाहर से खुद इंतज़ाम करें या बाइक से ले जाएं। मजबूरी में उन्होंने अपने बेटे को कपड़े से बांधकर बाइक पर बैठाया और बिलासपुर के एक निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उसे निमोनिया है। पिता ने आरोप लगाया कि प्रबंधन की लापरवाही से उनके बेटे की मौत हुई है।