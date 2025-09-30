Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

मां मैनें अपने BF को लॉज में मार दिया… नाबालिग बेटी की बात सुनकर उड़े होश, जानें पूरा माजरा

Bilaspur Lodge Murder Case: बिलासपुर के गंज इलाके के लॉज में नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी, किशनगंज बिहार के मोहम्मद सद्दाम, की चाकू मारकर हत्या कर दी।

2 min read

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 30, 2025

Bilaspur Lodge Murder Case (Photo source- Patrika)

Bilaspur Lodge Murder Case (Photo source- Patrika)

Bilaspur Lodge Murder Case: गंज इलाके के एक लॉज में सनसनीखेज वारदात हुई। एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसकी 3 साल पहले युवक से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। नाबालिग बिलासपुर की है। मृतक बिहार के किशनगंज का रहने वाला था। दोनों अक्सर होटल-लॉज में मिलते थे। हत्या रविवार की रात की बताई जा रही है। हत्या के बाद लड़की लॉज के कमरे में बाहर से ताला लगाकर अपने घर बिलासपुर चली गई।

Bilaspur Lodge Murder Case: जानें पूरा मामला…

पुलिस के मुताबिक सत्कार गली के एवन लॉज-डॉरमेट्री में शनिवार को मोहम्मद सद्दाम 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ पहुंचा। दोनों ने एक कमरा लिया। दिनभर रहने के बाद शाम को चले गए। रविवार को फिर दोनों पहुंचे। रात में कमरे में दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ। फिर मामला शांत हो गया। इसके बाद सद्दाम सो गया। इस बीच लड़की ने चाकू से उसके गले में वार किया।

एक के बाद एक लगातार कई वार किए, जिससे सद्दाम की मौत हो गई। लड़की रात भर कमरे में रही। सुबह होते ही बाहर निकली। कमरे में बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद अपने घर बिलासपुर चली गई। इस दौरान कमरे की चाबी को रेलवे ट्रेक में फेंक दिया। मृतक का मोबाइल अपने पास रख लिया।

अभनपुर में रहता था मृतक: मृतक सद्दाम मूलत: किशनगंज बिहार का रहने वाला है। कुछ महीनों से अभनपुर के एमएस इंजीनियरिंग में रह रहा था। बताया जाता है कि वह अक्सर नाबालिग को लॉज या होटल में बुलाता था। इससे पहले भी कई बार उसी लॉज में दोनों ठहर चुके हैं। नाबालिग बिलासपुर से रायपुर आती थी और शाम को चली जाती थी।

मां को बताया-मार दिया उसे

नाबालिग बिलासपुर में अपने घर में काफी देर तक गुमसुम रही। इसके बाद अपनी मां को उसने सद्दाम की हत्या करने की जानकारी दी। इसके बाद नाबालिग को लेकर उसकी मां नजदीकी थाने में पहुंची। वहां पुलिस को हत्या के संबंध में जानकारी दी। फिर वहां की पुलिस ने रायपुर के गंज पुलिस से संपर्क किया और बताया कि एवन लॉज में मर्डर हुआ।

कमरे में मिली शराब की बोतल

बिलासपुर पुलिस से सूचना मिलने के बाद गंज पुलिस ने एवन लॉज पहुंची। लॉज संचालक को बुलाकर कमरा खुलवाया गया। बिस्तर में सद्दाम की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर चाकू के चार से पांच वार थे। शराब की बोतल भी मिली। आशंका जताई जा रही है कि मृतक शराब के नशे में सोया होगा, उसी समय लड़की ने उस पर वार किए। पुलिस ने नाबालिग लड़की को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती

Bilaspur Lodge Murder Case: पुलिस के मुताबिक 3 साल पहले लड़की और सद्दाम की इंस्ट्राग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। कुछ समय बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। इसके बाद सद्दाम बिलासपुर आना-जाना करने लगा। कुछ माह से रायपुर में रहा था। इस दौरान वह नाबालिग को मिलने के लिए रायपुर बुलाता था। हत्या के कारणों को लेकर नाबालिग अलग-अलग बयान दे रही हैं। इसमें शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करने की भी चर्चा है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

Published on:

30 Sept 2025 11:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मां मैनें अपने BF को लॉज में मार दिया… नाबालिग बेटी की बात सुनकर उड़े होश, जानें पूरा माजरा

