मां मैनें अपने BF को लॉज में मार दिया… नाबालिग बेटी की बात सुनकर उड़े होश, जानें पूरा माजरा

Bilaspur Lodge Murder Case: पुलिस के मुताबिक 3 साल पहले लड़की और सद्दाम की इंस्ट्राग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। कुछ समय बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। इसके बाद सद्दाम बिलासपुर आना-जाना करने लगा। कुछ माह से रायपुर में रहा था। इस दौरान वह नाबालिग को मिलने के लिए रायपुर बुलाता था। हत्या के कारणों को लेकर नाबालिग अलग-अलग बयान दे रही हैं। इसमें शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करने की भी चर्चा है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है।