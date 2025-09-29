Naila Durga Pandal 2025: नैला दुर्गा पंडाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2000 स्टील कड़े उतरवाए, 4 चाकू बरामद

2000 से ज्यादा युवाओं के कड़े जब्त (Photo source- AI)
Naila Durga Pandal 2025: नैला दुर्गा पंडाल में संभावित संभावित रूप से हमलों में उपयोग में लाए जाने वाले 2000 स्टील के कड़े को उतरवाए गए। इस कार्रवाई के दौरान कई कड़े इतने भारी और खतरनाक पाए गए कि उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता था।
पुलिस टीम द्वारा लगातार नैला पंडाल, मेले में पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए। इस पूरे अभियान की फोटो और वीडियो संकलित किए गए हैं। नैला मां दुर्गा पंडाल एवं मेले की शांति, सुरक्षा एवं धार्मिक माहौल को बनाए रखना सभी की जिमेदारी है। नैला मेले में घूमने वाले उन युवकों की पहचान की गई, जिनके व्यवहार में संदेह था और जो समूह बनाकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिख रहे थे। युवकों से कड़े निकलवाए गए और जमा कराए गए।
नवरात्रि पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों पर सतत निगाह रखने के लिए लगातार भीड़ भाड़ जगहों पर पेट्रोलिंग की जा रही है एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को विशेष ध्यान रखते हुए रात्रि में भी विशेष गस्त किया जा रहा है। जांजगीर चांपा पुलिस की इस कार्रवाई से नवरात्रि पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
एसपी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन से अपील की जाती है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
