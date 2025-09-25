Festive Season: अवैध वेंडरों, किन्नरों और तस्करों पर कसेगा शिकंजा, ट्रेनों और स्टेशनों पर जवानों का रहेगा सख्त पहरा

Festive Season: जनरल टिकट लेने रेलवे स्टेशन रायपुर में मोबाइल यूटीएस की सुविधा नाममात्र की रह गई है, क्योंकि कभी टीटीई गायब रहते हैं तो कभी आराम फरमाते हैं। त्योहारी सीजन में टिकट को लेकर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को भी जब पत्रिका टीम रायपुर स्टेशन पहुंची तो देखा कि स्टेशन में यात्रियों की काफी भीड़ है। यात्री टिकट लेने के लिए एटीवीएम, टिकट काउंटर और मोबाइल यूटीएस के पास कतार में खड़े हैं। इस दौरान एक टीटीई यात्रियों को टिकट दे रहा था, वहीं दूसरी महिला टीटीई कुर्सी पर लंबे समय से बैठी रही। लंबी लाइन के बावजूद उन्होंने टिकट देने की पहल नहीं की।