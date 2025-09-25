Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Festive Season: अवैध वेंडरों, किन्नरों और तस्करों पर कसेगा शिकंजा, ट्रेनों और स्टेशनों पर जवानों का रहेगा सख्त पहरा

Festive Season: त्योहारों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी-आरपीएफ की संयुक्त बैठक, स्टेशनों और ट्रेनों में बढ़ाई गई निगरानी, संदिग्धों पर होगी कड़ी कार्रवाई।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 25, 2025

अवैध वेंडरों, किन्नरों और तस्करों पर कसेगा शिकंजा (Photo source- Patrika)
अवैध वेंडरों, किन्नरों और तस्करों पर कसेगा शिकंजा (Photo source- Patrika)

Festive Season: जीआरपी-आरपीएफ की संयुक्त बैठक जीआरपी एसपी ऑफिस में हुई। बैठक में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में स्टेशनों और ट्रेनों में पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। स्टेशन और ट्रेनों में जीआरपी-आरपीएफ के जवान लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तत्काल जांच की जाएगी।

नवरात्र में देवी स्थान डोंगरगढ़ समेत अन्य स्टेशनों और रूट की ट्रेनों में नजर होगी। अवैध वेंडर, किन्नर, गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रमुख दस बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जीआरपी एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, डीएसपी एसएन अख्तर, आरपीएफ डीएससी रमण कुमार, बिलासपुर कमांडेड तोमर, आरपीएफ प्रभारी कर्मपाल सिंह गुर्जर, जीआरपी प्रभारी बीएन मिश्रा, राजेंद्र सिंह समेत अन्य शामिल रहे।

Festive Season: तस्करों को पकड़ने टीम एक साथ करेगी काम

पत्रिका ने स्टेशनों और ट्रेनों में गांजे की लगातार तस्करी को लेकर सवाल किया। जिसके जवाब में एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि गांजा तस्करों को पकडऩे और इसे रोकने के लिए जीआरपी और आरपीएफ की टीम एक साथ काम करेगी। हम आरोपी के मोबाइल समेत अन्य माध्यमों से पता लगा रहे हैं कि सोर्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, सबूत जुटा कर इसपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, इस पर कार्य चल रहा है।

बैठक में किन्नरों पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। लगातार रेल मदद ऐप समेत थाना में इनके द्वारा बदसलूकी, जबरदस्ती पैसे की मांग, लूटपाट और मारपीट की शिकायत आ रही है। हाल में एक किन्नर ने पैसे नहीं देने पर यात्री से मारपीट की जिसपर केस दर्ज किया गया। एसपी ने कहा कि शिकायत होने पर या सूचना मिलने पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं।

मोबाइल यूटीएस से टिकट देने में लापरवाही, लग रही लंबी कतार

Festive Season: जनरल टिकट लेने रेलवे स्टेशन रायपुर में मोबाइल यूटीएस की सुविधा नाममात्र की रह गई है, क्योंकि कभी टीटीई गायब रहते हैं तो कभी आराम फरमाते हैं। त्योहारी सीजन में टिकट को लेकर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को भी जब पत्रिका टीम रायपुर स्टेशन पहुंची तो देखा कि स्टेशन में यात्रियों की काफी भीड़ है। यात्री टिकट लेने के लिए एटीवीएम, टिकट काउंटर और मोबाइल यूटीएस के पास कतार में खड़े हैं। इस दौरान एक टीटीई यात्रियों को टिकट दे रहा था, वहीं दूसरी महिला टीटीई कुर्सी पर लंबे समय से बैठी रही। लंबी लाइन के बावजूद उन्होंने टिकट देने की पहल नहीं की।

आरक्षण केंद्र से कम यात्री ले रहे टिकट

रेलवे ने सभी अनारक्षित काउंटर को भी आरक्षण केंद्र में शिफ्ट कर दिया है। इसके बावजूद यात्री अनारक्षित टिकट लेने स्टेशन के गेट नंबर एक में पहुंच रहे हैं। इस कारण एटीवीएम व मोबाइल यूटीएस में यात्रियों की लंबी लाइन लग रही है। कई यात्रियों को सभी काउंटर आरक्षण केंद्र में शिफ्ट करने की जानकारी नहीं है, इस कारण भी वे यहां टिकट लेने पहुंच रहे हैं।

भीड़ नियंत्रित करने बनेगा होल्डिंग एरिया

त्योहार सीजन में स्टेशन पर भीड़-भाड़ बढ़ जाती है। इसके लिए बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ न हो करके उनके लिए स्टेशन के बाहर दो से तीन दिन में एक होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। जहां यात्री रुक सके, लगातार अनाउसमेंट से यात्री को जानकारी भी देंगे कि डोंगरगढ़ समेत अन्य जगह जाने के लिए अगली ट्रेन इस समय है।

70 लोगों की स्पेशल टीम करेगी निगरानी: इसके साथ ही रेलवे ने आरपीएफ, जीआरपी और वाणिज्य विभाग समेत अलग-अलग विभाग के 70 लोगों की स्पेशल टीम बनाई है जो कि स्टेशन पर कड़ी निगरानी रखेंगे। साथ ही जिन ट्रेनों में ज्यादा भीड़ होगी, उसमें लाइन लगवाकर यात्रियों को चढ़ाया जाएगा।

शिकायत करने की अपील

Festive Season: आरपीएफ ने यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर रेल मदद ऐप और 1512 नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। जिससे तुरंत उनके समस्या का समाधान किया जा सके। साथ ही कहा कि कुछ घटना होने पर कई बार यात्री दूसरी जगह से होते हैं तो उन्हें एफआईआर कराने में दिक्कत होती है, तो ऐसे यात्री किसी भी तरह की घटना होने पर रेल मदद में शिकायत करने कहा, और जिस स्टेशन में उतरेंगे वहां एफआईआर कराने की बात कही।

एक जोन से दूसरे जोन में संपर्क कर लगाएंगे स्क्रैच रैक

डीआरएम दयानंद ने बताया कि इस बार त्योहार सीजन में अधिक भीड़ होने पर एक्स्ट्रा स्क्रैच रैक लगाया जाएगा। इसके लिए एक जोन से दूसरे जोन में संपर्क कर व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी ट्रेन में भीड़ अधिक होती है तो, लगातार दूसरे जोन-मंडल में संपर्क करते रहेगे, जानकारी मिलते ही 1.30 घंटे अंदर दूसरा रैक स्टेशन में लगाया जाएगा। जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

रायपुर

Published on:

25 Sept 2025 09:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Festive Season: अवैध वेंडरों, किन्नरों और तस्करों पर कसेगा शिकंजा, ट्रेनों और स्टेशनों पर जवानों का रहेगा सख्त पहरा

