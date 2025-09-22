साइबर ठगों का नया तरीका! एपीके फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक! खाते से उड़े डेढ़ लाख से अधिक रुपए

इसमें तीन मोबाइल व गिफ्ट का आर्डर दिया गया था। इसके एवज में कुल 1 लाख 68 हजार 265 रुपए का भुगतान उनके क्रेडिट कार्ड से कर दिया गया था। अज्ञात साइबर ठगों ने ई-चालान के रूप में एपीके फाइल भेजा था। इसे पीड़ित ने ओपन किया, जिससे उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद ठगों ने उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। इसकी शिकायत पर पंडरी पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।