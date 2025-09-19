Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

बस्तर में नौकरी की तलाश खत्म! 23 सितंबर को लग रहा प्लेसमेंट कैंप, जानें डिटेल्स

Bastar Placement Camp: जगदलपुर में 23 सितंबर को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। कुल 92 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर मौके का लाभ उठाएं।

Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2025

रोजगार मेले में 92 पदों पर की जाएगी भर्ती (Photo source- Patrika)
रोजगार मेले में 92 पदों पर की जाएगी भर्ती (Photo source- Patrika)

Bastar Placement Camp: जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, अडावाल, जगदलपुर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। 23 सितंबर को आयोजित होने वाले प्लेसमेंट कैंप में प्राइवेट क्षेत्र की 92 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। इस कैंप में शामिल होकर युवा न केवल नौकरी का मौका पा सकते हैं, बल्कि अपने करियर को नई दिशा भी दे सकते हैं।

प्लेसमेंट कैंप का आयोजन

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, अडावाल, जगदलपुर द्वारा मंगलवार 23 सितंबर को एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में प्राइवेट क्षेत्र की कुल 92 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होने वाले इस कैंप में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार विभाग के पोर्टल पर नियोजक तथा वेतन, योग्यता, आयु स्थल आदि की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं।

19 Sept 2025 03:32 pm

