बस्तर में नौकरी की तलाश खत्म! 23 सितंबर को लग रहा प्लेसमेंट कैंप, जानें डिटेल्स

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, अडावाल, जगदलपुर द्वारा मंगलवार 23 सितंबर को एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में प्राइवेट क्षेत्र की कुल 92 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होने वाले इस कैंप में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार विभाग के पोर्टल पर नियोजक तथा वेतन, योग्यता, आयु स्थल आदि की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं।