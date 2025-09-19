बस्तर में नौकरी की तलाश खत्म! 23 सितंबर को लग रहा प्लेसमेंट कैंप, जानें डिटेल्स

Bastar Placement Camp: जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, अडावाल, जगदलपुर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। 23 सितंबर को आयोजित होने वाले प्लेसमेंट कैंप में प्राइवेट क्षेत्र की 92 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। इस कैंप में शामिल होकर युवा न केवल नौकरी का मौका पा सकते हैं, बल्कि अपने करियर को नई दिशा भी दे सकते हैं।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, अडावाल, जगदलपुर द्वारा मंगलवार 23 सितंबर को एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में प्राइवेट क्षेत्र की कुल 92 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होने वाले इस कैंप में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार विभाग के पोर्टल पर नियोजक तथा वेतन, योग्यता, आयु स्थल आदि की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं।
Bastar Placement Camp: नौकरी के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् अभ्यर्थी को रोजगार मेला स्थल पहुंचना होगा, ताकि नियोजक द्वारा अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जा सके।जिन उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या आ रही है।