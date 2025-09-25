नवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतज़ाम, डोंगरगढ़ पदयात्रा मार्ग पर 8 पुलिस सहायता केंद्र…

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस बार व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश की गई है। पदयात्रियों को भी अपील की गई है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचें। डोंगरगढ़ पदयात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर माँ बम्लेश्वरी के दर्शन करने पहुँचते हैं और इस दौरान उनकी सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है।