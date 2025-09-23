Navratri 2025: डोंगरगढ़ पदयात्रा के लिए कुम्हारी से अंजोरा तक कॉरिडोर, ट्रैफिक पुलिस ने बनाई कार्ययोजना

Navratri 2025: नवरात्र के दौरान डोंगरगढ़ दर्शन के लिए पदयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए यातायात पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुम्हारी से अंजोरा बायपास तक सुरक्षित कॉरिडोर बनाया गया है। ट्रैफिक डीएसपी विंदराज सदानंद ने बताया कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगातार 24 घंटे ट्रैफिक के चार पेट्रोलिंग वाहन तैनात रहेंगे। ये वाहन पीए सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को सड़क के बाईं ओर चलने की हिदायत देंगे और मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे।