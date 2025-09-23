Patrika LogoSwitch to English

Navratri 2025: डोंगरगढ़ पदयात्रा के लिए कुम्हारी से अंजोरा तक कॉरिडोर, ट्रैफिक पुलिस ने बनाई कार्ययोजना

Navratri 2025: ट्रैफिक के चार पेट्रोलिंग वाहन तैनात रहेंगे। ये वाहन पीए सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को सड़क के बाईं ओर चलने की हिदायत देंगे और मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 23, 2025

Navratri 2025: डोंगरगढ़ पदयात्रा के लिए कुम्हारी से अंजोरा तक कॉरिडोर, ट्रैफिक पुलिस ने बनाई कार्ययोजना
डोंगरगढ़ पदयात्रा (Photo Patrika)

Navratri 2025: नवरात्र के दौरान डोंगरगढ़ दर्शन के लिए पदयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए यातायात पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुम्हारी से अंजोरा बायपास तक सुरक्षित कॉरिडोर बनाया गया है। ट्रैफिक डीएसपी विंदराज सदानंद ने बताया कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगातार 24 घंटे ट्रैफिक के चार पेट्रोलिंग वाहन तैनात रहेंगे। ये वाहन पीए सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को सड़क के बाईं ओर चलने की हिदायत देंगे और मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे।

पुलिस ने बताया कि निर्धारित पदयात्रा मार्ग कुम्हारी टोल प्लाजा से सिरसा गेट चौक, खुर्सीपार तिराहा, पावर हाउस अंडरब्रिज, मुर्गा चौक, सेक्टर-09 चौक, जेल तिराहा, पुलगांव चौक होते हुए अंजोरा बायपास में मिलेंगे। इसके बाद श्रद्धालु राजनांदगांव होकर डोंगरगढ़ पहुंचेंगे।

बैग में लगाएं रेडियम

यातायात पुलिस ने पदयात्रियों से अपील की है कि वे अपने बैग पर रेडियम स्टिकर लगाएं और रिफ्लेक्टिव कपड़े पहनें। सड़क के किनारे बाईं ओर चलें, सड़क पर आराम न करें व प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही पालन करें। पदयात्रियों को देर रात यात्रा शुरू करने से बचने और हाईवे पर सर्विस लेन का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

वाहन चालक रहें सतर्क

पुलिस ने वाहन चालकों को भी विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। चालक अधूरी नींद या नशे की हालत में वाहन न चलाएं और निर्धारित डायवर्जन मार्ग का ही उपयोग करें। रात्रि में वाहन लोबीम (डिपर) पर चलाएं और मालवाहन में सवारी न बैठाएं। साथ ही, सड़क किनारे वाहन पार्क करने से बचें, ताकि यातायात बाधित न हो।

Updated on:

23 Sept 2025 11:03 am

Published on:

23 Sept 2025 11:02 am

Navratri 2025: डोंगरगढ़ पदयात्रा के लिए कुम्हारी से अंजोरा तक कॉरिडोर, ट्रैफिक पुलिस ने बनाई कार्ययोजना

