Navratri 2025: डोंगरगढ़ पदयात्रियों के लिए 8 स्थानों पर पुलिस सहायता केंद्र, यात्रियों की पीठ पर लगा रहे रेडियम

एएसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर पदयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए दुर्ग पुलिस ने आठ स्थानों पर अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्था, फलाहार, पीने के पानी की सुविधा और जरूरी जानकारी देने के लिए पीए सिस्टम लगाया गया है। जिन स्थानों पर सर्विस रोड उपलब्ध नहीं है, वहां बांस-बल्ली और स्टॉपर की मदद से अलग पैदल मार्ग बनाया गया है।