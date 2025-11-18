Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा अपडेट, असिस्टेंट महिला लोको पायलट सस्पेंड, अब तक 14 लोगों की मौत

बिलासपुर ट्रेन हादसा (Photo Patrika)
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर जिले के लालखदान गतौरा के पास 4 नवम्बर को बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया था। कोरबा से बिलासपुर आ रही एक मेमू ट्रेन गतौरा सेक्शन में सामने चल रही मालगाड़ी से जा टकराई थी। इस हादसे में अब तक मुख्य पायलट समेत 14 लोगों की मौत हो चुकी है। रेलवे ने इस हादसे की जाँच के लिए कमेटी का गठन किया है।
दूसरी तरफ सीआरएस की जांच भी जारी है। जांच और पड़ताल के बीच रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए मेमू ट्रेन की असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज को सस्पेंड कर दिया है। रश्मि राज का यह सस्पेंशन फ़िलहाल सीआरएस के जाँच तक जारी रहेगा। इस हादसे में रश्मि राज भी गंभीर तौर अपर जख्मी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है।
रेलवे विभाग की तरफ से जारी जाँच के बीच एक सीनियर अफसर को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। यह अधिकारी रेल विभाग के डीओपी एम आलम है। एम आलम ने ही मेमू के ऑपरेशन में लोको पायलट की ड्यूटी लगाई थी। वही एम आलम के पद पर टीआरडी विवेक कुमार को तैनात किया गया है।
दसा या तो सिग्नलिंग सिस्टम की त्रुटि या फिर मानवीय गलती के कारण हुआ हो सकता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। घटना की जांच के लिए रेलवे ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जिसमें सुरक्षा और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम ने ट्रैक, सिग्नलिंग उपकरण और इंजन रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रेन किस गति से चल रही थी, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के वक्त ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी।
