Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा अपडेट, असिस्टेंट महिला लोको पायलट सस्पेंड, अब तक 14 लोगों की मौत

Bilaspur Train Accident: रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए मेमू ट्रेन की असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज को सस्पेंड कर दिया है। रश्मि राज का यह सस्पेंशन फ़िलहाल सीआरएस के जाँच तक जारी रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Nov 18, 2025

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा अपडेट, असिस्टेंट महिला लोको पायलट सस्पेंड, अब तक 14 लोगों की मौत

बिलासपुर ट्रेन हादसा (Photo Patrika)

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर जिले के लालखदान गतौरा के पास 4 नवम्बर को बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया था। कोरबा से बिलासपुर आ रही एक मेमू ट्रेन गतौरा सेक्शन में सामने चल रही मालगाड़ी से जा टकराई थी। इस हादसे में अब तक मुख्य पायलट समेत 14 लोगों की मौत हो चुकी है। रेलवे ने इस हादसे की जाँच के लिए कमेटी का गठन किया है।

दूसरी तरफ सीआरएस की जांच भी जारी है। जांच और पड़ताल के बीच रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए मेमू ट्रेन की असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज को सस्पेंड कर दिया है। रश्मि राज का यह सस्पेंशन फ़िलहाल सीआरएस के जाँच तक जारी रहेगा। इस हादसे में रश्मि राज भी गंभीर तौर अपर जख्मी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है।

रेलवे विभाग की तरफ से जारी जाँच के बीच एक सीनियर अफसर को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। यह अधिकारी रेल विभाग के डीओपी एम आलम है। एम आलम ने ही मेमू के ऑपरेशन में लोको पायलट की ड्यूटी लगाई थी। वही एम आलम के पद पर टीआरडी विवेक कुमार को तैनात किया गया है।

हादसे का कारण क्या था

दसा या तो सिग्नलिंग सिस्टम की त्रुटि या फिर मानवीय गलती के कारण हुआ हो सकता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। घटना की जांच के लिए रेलवे ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जिसमें सुरक्षा और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम ने ट्रैक, सिग्नलिंग उपकरण और इंजन रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रेन किस गति से चल रही थी, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के वक्त ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 12:33 pm

Published on:

18 Nov 2025 12:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा अपडेट, असिस्टेंट महिला लोको पायलट सस्पेंड, अब तक 14 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: कानफोड़ू DJ और लेजर बीम पर बड़ा जुर्माना लगाने की तैयारी… अगले महीने आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला

DJ Ban in cg
बिलासपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा पत्र

CG News: छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा पत्र
बिलासपुर

Dhan Kharidi: किसानों को हर दिन नई परेशानी, नहीं कट रहा टोकन! 140 खरीदी केंद्रों में सन्नाटा

CG Dhan Kharidi: आज से धान खरीदी का श्रीगणेश, पहले दिन 34 केंद्रों में 116 किसानों से होगी धान खरीदी
बिलासपुर

बिलासपुर में चार स्कूली छात्र तालाब में डूबे.. दो की मौत, दो को सुरक्षित बाहर निकाला

bilaspur crime news
बिलासपुर

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- तलाक मंजूर, पत्नी को 20 लाख गुजारा भत्ता, सुसाइड की धमकी को माना मानसिक क्रूरता…

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- तलाक मंजूर, पत्नी को 20 लाख गुजारा भत्ता, सुसाइड की धमकी को माना मानसिक क्रूरता...(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.