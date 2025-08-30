Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

बिलासपुर की चुनौतियां! गड्ढों वाली सड़कें, बिजली-पानी की किल्लत और बेरोजगारी से जूझते युवा…

CG News: बिलासपुर जिले की सड़कों पर गड्ढे, धूल और ट्रैफिक की मार है, बिजली-पानी की किल्लत आम है और अपराध की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 30, 2025

बिलासपुर की चुनौतियां! गड्ढों वाली सड़कें, बिजली-पानी की किल्लत और बेरोजगारी से जूझते युवा...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की सड़कों पर गड्ढे, धूल और ट्रैफिक की मार है, बिजली-पानी की किल्लत आम है और अपराध की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। स्कूल-कॉलेजों में स्टाफ की कमी से पढ़ाई प्रभावित है, तो युवाओं को रोजगार और उद्योगों के लिए जमीन की तलाश में मशक्कत करनी पड़ रही है। युवा नशे की गिरत में आकर भविष्य को धुएं में उड़ा रहे हैं।

गणेश उत्सव के अवसर पर पत्रिका ने भगवान विघ्नहर्ता से काल्पनिक संवाद के जरिए इन समस्याओं और समाधान को महसूस करने की कोशिश की। मानो वे कह रहे हो कि हे बिलासपुर वालों, आपके विघ्न तभी दूर होंगे जब हर कोई अपना कर्तव्य निभाए। भगवान मंगलमूर्ति कहते हैं कि 9 दिनों तक आपके शहर में रहूंगा। खूब घुमूंगा। सोच रहा था कि मोदक खाऊँगा, भक्तों के घर जाऊँगा। लेकिन, यहां तो पहले ही दिन इतनी धूल खा ली कि अब मोदक की भूख ही नहीं रही।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे, सत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
बिलासपुर
हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे, सत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?(photo-patrika)

CG News: अफसरों के लिए: बिना किसी दबाव और भेदभाव के कानून को सती से लागू करो

ऽहे अधिकारीगण! तुम तो शहर की रीढ़ हो। लेकिन यहां तो ट्रैफिक ऐसा है जैसे सबको ‘फॉर्मूला वन रेस’ की प्रैक्टिस करनी हो। हेलमेट किसी को सूट नहीं करता, नियमों से सबको एलर्जी है। चाकूबाजी की खबरें सुनकर लगता है कि मानो ‘लाठी-तलवार प्रतियोगिता’ शुरू हो गई हो। यह लापरवाही नहीं चल सकती।

बिना किसी दबाव और भेदभाव के कानून को सती से लागू करो। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करो, अपराधियों को बशो मत। स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण पर ठोस कदम उठाओ। जनता को भयमुक्त वातावरण देना ही तुहारा धर्म है।ऽजनता को डर-मुक्त और अनुशासित करो। नहीं तो लोग मंदिर में मुझसे ‘सड़क सुरक्षा’ की प्रार्थना करने लगेंगे।

नेताओं के लिए: जनहित के कार्यों में राजनीति को न लाओ

तुमने जनता से वादा किया था, सड़कें चमकाएंगे, शहर सजाएंगे। लेकिन यहां तो सड़कों पर गड्ढे इतने हैं कि पंडाल लाते तक मेरा वाहन ‘मूषक महाराज’ भी गाड़ी बदलने का सोच रहा था। बिजली जब मन चाहे, आती-जाती है। जरा सी बारिश में शहर की सड़कें लबालब हो जाती है। पार्किंग ढूंढना तो वैसे ही है जैसे जंगल में मोदक खोजना।

धूल से लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह सब तुहारी जिम्मेदारी है। याद रखो, नेतृत्व का अर्थ केवल वादे करना नहीं, बल्कि जनता की सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। समाधान यही है कि आप योजनाओं को कागजों से निकालकर धरातल पर लाएं। जनहित के कार्यों में राजनीति को मत आने दो। विकास को ही धर्म मानो। बेटा, भाषण थोड़े म दो, काम थोड़ा ज्यादा करो। विकास भाषणों से नहीं, काम से दिखता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 02:14 pm

Published on:

30 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर की चुनौतियां! गड्ढों वाली सड़कें, बिजली-पानी की किल्लत और बेरोजगारी से जूझते युवा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.