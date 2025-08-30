बिलासपुर की चुनौतियां! गड्ढों वाली सड़कें, बिजली-पानी की किल्लत और बेरोजगारी से जूझते युवा…

गणेश उत्सव के अवसर पर पत्रिका ने भगवान विघ्नहर्ता से काल्पनिक संवाद के जरिए इन समस्याओं और समाधान को महसूस करने की कोशिश की। मानो वे कह रहे हो कि हे बिलासपुर वालों, आपके विघ्न तभी दूर होंगे जब हर कोई अपना कर्तव्य निभाए। भगवान मंगलमूर्ति कहते हैं कि 9 दिनों तक आपके शहर में रहूंगा। खूब घुमूंगा। सोच रहा था कि मोदक खाऊँगा, भक्तों के घर जाऊँगा। लेकिन, यहां तो पहले ही दिन इतनी धूल खा ली कि अब मोदक की भूख ही नहीं रही।