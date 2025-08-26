हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे, सत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में तेजी से बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर ये खतरनाक चाकू ऑनलाइन और खुलेआम कैसे बिक रहे हैं और इस पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोर्ट ने कहा-ये बटनदार, डिजाइनर चाकू कोई सब्जी काटने के लिए तो नहीं लेता होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्स एक्ट के अंतर्गत सत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?