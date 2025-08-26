National Dog day: बिलासपुर में डॉग ब्लड डोनेशन की अनोखी मिसाल, बीमार लैब्राडोर को मिला जीवन

उल्टी-दस्त के चलते जिमी की हालत इतनी बिगड़ गई कि शरीर में केवल 2.5 ग्राम खून ही बचा था। दोनों ही फीमेल हैं। पशुचिकित्सक रामअवतार ओत्तलवार ने जिमी की जान बचाने के लिए तत्काल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह दी। नीलिमा सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बिलासपुर के डॉग लवर रूपेंद्र वैष्णव से संपर्क किया। रूपेंद्र ने बिना देर किए अपने 2 साल 9 माह के लैब्राडोर शैम्पू का ब्लड डोनेट कराने का निर्णय लिया। बिलासपुर के सरकंडा स्थित एक निजी पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की देखरेख में ब्लड डोनेशन किया गया।