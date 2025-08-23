समय पर मरीज को नहीं मिल पा रही रिपोर्ट, 8 महीने बाद भी अस्पताल को नहीं मिली डिजिटल एक्स-रे मशीन

मैनुअल एक्स-रे मशीन से एक्स-रे करने पर सामान्य एवं गंभीर मरीजों को 1 घंटे बाद या दूर-दूराज के मरीजों को दूसरे दिन रिपोर्ट लेने फिर से अस्पताल आना पड़ रहा है। जिन्हें तत्काल रिपोर्ट चाहिए उन्हें खुद धूप में फिल्म सुखाकर काम चलाना पड़ रहा है। अस्पताल की बदहाली से मरीजों मेें आक्रोश है। इस मशीन की भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। ज्यादातर मरीज निजी सेंटरों में ही एक्स-रे करा रहे हैं। यहीं नहीं सोनोग्राफी जांच के लिए भी महिलाओं को दो दिन की वेटिंग दी जा रही है। यदि कोई मरीज 21 अगस्त को सोनोग्राफी के लिए पहुंचा तो उसे 24 तारीख को सोनोग्राफी जांच के लिए बुलाया जा रहा।