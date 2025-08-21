CG News: धमतरी के सोंढूर डैम बनेगा ईको पार्क, बोटिंग की भी होगी व्यवस्था, कलेक्टर ने किया निरीक्षण

CG News: सोंढूर डैम का ईको पार्क अब और आकर्षक रूप में विकसित होगा। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बुधवार को पार्क का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि गांव आपका है, आप सब मिलकर इसे संवारें, ताकि यह स्थल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने।
उन्होंने सुझाव दिया कि गांव में एक पर्यटक समिति का गठन किया जाए, जो पार्क के रख-रखाव और आसपास के क्षेत्र के विकास में सहयोग करे। कलेक्टर ने पार्क में सौंदर्यीकरण, बोटिंग सुविधा, पक्षियों और जानवरों की फोटोग्राफी व्यवस्था, बेहतर सड़कों का निर्माण तथा सड़कों के किनारे फूलदार पौधों के रोपण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी रोजगार उपलब्ध हो।
इसके लिए उन्होंने होमस्टे व्यवस्था और छोटे-छोटे दुकानों की शुरुआत करने का सुझाव दिया। इससे एक ओर जहां ग्रामीणों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव भी मिलेगा। इस अवसर पर उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के आईएफएस ऑफिसर वरूण जैन, एसडीएम नगरी प्रीती दुर्गम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि ईको पार्क के विकास से धमतरी जिले का पर्यटन मानचित्र और विस्तृत होगा। यह न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक नया पर्यटन आकर्षण बनेगा।
जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि यहां आने वाले हर पर्यटक को प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीण संस्कृति और बेहतर सुविधाओं का अनुभव मिले। सोंढूर डेम का ईको पार्क धमतरी जिले की पहचान बन सकता है। प्रशासन और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से यह क्षेत्र पर्यटन और आजीविका दोनों दृष्टियों से विकास का नया अध्याय लिखेगा। यह पहल जिले में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।