CG News: धमतरी के सोंढूर डैम बनेगा ईको पार्क, बोटिंग की भी होगी व्यवस्था, कलेक्टर ने किया निरीक्षण

CG News: सोंढूर डैम का ईको पार्क अब और आकर्षक रूप में विकसित होगा। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बुधवार को पार्क का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि गांव आपका है, आप सब मिलकर इसे संवारें, ताकि यह स्थल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने।