Bird Flu: 5 हजार मुर्गियों की मौत के बाद मरे पक्षी फेंके मिले, बिलासपुर में मचा हड़कंप, चिकन-अंडा बाजार बंद

गौरतलब है कि फरवरी 2025 में रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में भी एच5एन1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जहां हजारों मुर्गियां, चूजे और अंडे नष्ट किए गए थे। बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही शहर में एहतियातन कड़े कदम उठाए गए हैं। दुकानदारों ने चिकन व अंडे की दुकानें बंद कर दी है। कोनी स्थित कुक्कुट पालन केंद्र के एक किलोमीटर के दायरे में सभी पक्षियों को नष्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थिति पर प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए है।