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Meat-Mutton Shop Closed: बिलासपुर के सभी इलाकों में चिकन सेंटर रहे बंद, बर्ड फ्लू के बीच सख्त कदम

Meat-Mutton Shop Closed: बिलासपुर नगर निगम ने आगामी आदेश तक शहर सीमा के भीतर संचालित सभी चिकन सेंटरों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।

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बिलासपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 26, 2026

Meat-Mutton Shop Closed: बिलासपुर के सभी इलाकों में चिकन सेंटर रहे बंद, बर्ड फ्लू के बीच सख्त कदम(photo-patrika)

Meat-Mutton Shop Closed: बिलासपुर के सभी इलाकों में चिकन सेंटर रहे बंद, बर्ड फ्लू के बीच सख्त कदम(photo-patrika)

Meat-Mutton Shop Closed: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एवियन इन्फ्लूएंजा की दस्तक के बाद शहर में एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं। बिलासपुर नगर निगम ने आगामी आदेश तक शहर सीमा के भीतर संचालित सभी चिकन सेंटरों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को नगरीय क्षेत्रों के साथ कोनी, देवरीखुर्द, लालखदान, सकरी और चकरभाठा सहित कई इलाकों में चिकन सेंटर पूरी तरह बंद रहे।

Meat-Mutton Shop Closed: संक्रमण मिलने के बाद कड़ा फैसला

कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में संक्रमण की पुष्टि होते ही प्रशासन ने बिना देरी किए सख्त कदम उठाए हैं। प्रभावित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए आवागमन पर रोक लगा दी गई है। यह कदम संक्रमण के तेजी से फैलाव को रोकने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि आसपास के इलाकों में इसका प्रभाव न पहुंचे और जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

चिकन और अंडा दुकानों पर भी रोक

निगम प्रशासन ने एहतियातन केवल चिकन सेंटर ही नहीं, बल्कि शहर की सभी चिकन और अंडा दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह जनसुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि संक्रमण के किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके और आम नागरिकों तक इसका प्रभाव न पहुंचे।

चोरी-छिपे बिक्री पर कड़ी नजर

प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई दुकानदार चोरी-छिपे चिकन या अंडों की बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग निगरानी टीमों का गठन किया गया है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार गश्त कर स्थिति पर नजर रख रही हैं, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही या उल्लंघन को तुरंत रोका जा सके।

स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरी तरह जनहित और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता में रखकर लिया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके और किसी भी तरह के संक्रमण के खतरे को समय रहते रोका जा सके।

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Updated on:

26 Mar 2026 12:36 pm

Published on:

26 Mar 2026 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Meat-Mutton Shop Closed: बिलासपुर के सभी इलाकों में चिकन सेंटर रहे बंद, बर्ड फ्लू के बीच सख्त कदम

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