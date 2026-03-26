Meat-Mutton Shop Closed: बिलासपुर के सभी इलाकों में चिकन सेंटर रहे बंद, बर्ड फ्लू के बीच सख्त कदम

कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में संक्रमण की पुष्टि होते ही प्रशासन ने बिना देरी किए सख्त कदम उठाए हैं। प्रभावित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए आवागमन पर रोक लगा दी गई है। यह कदम संक्रमण के तेजी से फैलाव को रोकने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि आसपास के इलाकों में इसका प्रभाव न पहुंचे और जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।