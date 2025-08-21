ब्लैकमेलिंग का आरोप, 3 लाख गरबा का चंदा नहीं देने पर दी धमकी, कहा- होटल को कर देंगे बदनाम…

Blackmailing News in CG: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में होटल व्यवसायियों और व्यापारियों को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। पुराना बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल के प्रोप्राइटर आकाश जीवनानी ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि कथिथ पत्रकार अमित संतवानी और अनुज श्रीवास्तव उनके होटल पहुंचे और गरबा आयोजन के लिए 3 लाख रुपए चंदा देने की मांग की। मना करने पर दोनों ने धमकी दी कि होटल को बदनाम कर देंगे।
इसके बाद 17 अगस्त को न्यूज पोर्टल पर होटल और संचालक जीवनानी के खिलाफ आबकारी नियमों के उल्लंघन, नाबालिगों को प्रवेश देने और पुलिस-आबकारी अधिकारियों की अनदेखी करने जैसे गंभीर आरोप प्रकाशित किए गए। एसपी से शिकायत करते हुए होटल संचालक ने कहा कि खबर चलाकर दोनों पत्रकार उन्हें बदनाम करना और आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
छत्तीसगढ़ चेबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ बिलासपुर ने इस घटना को लेकर एसपी रजनेश सिंह से मुलाकात की। चेबर अध्यक्ष भागचंद बजाज और उपाध्यक्ष नवदीप ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कहा कि यह मामला केवल एक होटल व्यवसायी का नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यापारी वर्ग के लिए चिंता का विषय है।
ब्लैकमेलिंग की ऐसी घटनाएं व्यापारिक वातावरण को दूषित कर रही हैं। चेबर ने दोषी पत्रकारों पर कठोर कार्रवाई, व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है।