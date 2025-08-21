ब्लैकमेलिंग का आरोप, 3 लाख गरबा का चंदा नहीं देने पर दी धमकी, कहा- होटल को कर देंगे बदनाम…

Blackmailing News in CG: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में होटल व्यवसायियों और व्यापारियों को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। पुराना बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल के प्रोप्राइटर आकाश जीवनानी ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि कथिथ पत्रकार अमित संतवानी और अनुज श्रीवास्तव उनके होटल पहुंचे और गरबा आयोजन के लिए 3 लाख रुपए चंदा देने की मांग की। मना करने पर दोनों ने धमकी दी कि होटल को बदनाम कर देंगे।