Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

ब्लैकमेलिंग का आरोप, 3 लाख गरबा का चंदा नहीं देने पर दी धमकी, कहा- होटल को कर देंगे बदनाम…

Blackmailing News in CG: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में होटल व्यवसायियों और व्यापारियों को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाने का मामला सामने आया है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 21, 2025

ब्लैकमेलिंग का आरोप, 3 लाख गरबा का चंदा नहीं देने पर दी धमकी(photo-patrika)
ब्लैकमेलिंग का आरोप, 3 लाख गरबा का चंदा नहीं देने पर दी धमकी(photo-patrika)

Blackmailing News in CG: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में होटल व्यवसायियों और व्यापारियों को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। पुराना बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल के प्रोप्राइटर आकाश जीवनानी ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि कथिथ पत्रकार अमित संतवानी और अनुज श्रीवास्तव उनके होटल पहुंचे और गरबा आयोजन के लिए 3 लाख रुपए चंदा देने की मांग की। मना करने पर दोनों ने धमकी दी कि होटल को बदनाम कर देंगे।

Blackmailing News in CG: होटल संचालक ने SP से की शिकायत

इसके बाद 17 अगस्त को न्यूज पोर्टल पर होटल और संचालक जीवनानी के खिलाफ आबकारी नियमों के उल्लंघन, नाबालिगों को प्रवेश देने और पुलिस-आबकारी अधिकारियों की अनदेखी करने जैसे गंभीर आरोप प्रकाशित किए गए। एसपी से शिकायत करते हुए होटल संचालक ने कहा कि खबर चलाकर दोनों पत्रकार उन्हें बदनाम करना और आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

CG News: युवक को जेल से छुड़ाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग, तीन पर केस दर्ज
रायपुर
CG News: युवक को जेल से छुड़ाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग, तीन पर केस दर्ज

एक नहीं, संपूर्ण व्यापारी वर्ग के लिए चिंता

छत्तीसगढ़ चेबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ बिलासपुर ने इस घटना को लेकर एसपी रजनेश सिंह से मुलाकात की। चेबर अध्यक्ष भागचंद बजाज और उपाध्यक्ष नवदीप ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कहा कि यह मामला केवल एक होटल व्यवसायी का नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यापारी वर्ग के लिए चिंता का विषय है।

ब्लैकमेलिंग की ऐसी घटनाएं व्यापारिक वातावरण को दूषित कर रही हैं। चेबर ने दोषी पत्रकारों पर कठोर कार्रवाई, व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 01:09 pm

Published on:

21 Aug 2025 01:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / ब्लैकमेलिंग का आरोप, 3 लाख गरबा का चंदा नहीं देने पर दी धमकी, कहा- होटल को कर देंगे बदनाम…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.