नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, तिफरा और घुरू क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर…

निगम ने तिफरा में खसरा क्रमांक 142 और अन्य भाग में करीब 2.5 एकड़ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व पार्षद पति लक्ष्मीनाथ साहू द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग को तोड़ा। इसी तरह घुरू में खसरा क्रमांक 607/5 में दीपक कुमार कौशिक, 592/166 में लव कुमार और कुश कुमार तथा 607/41 में जयप्रकाश की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर हुई। इस कार्रवाई में भवन अधिकारी अनुपम तिवारी, जोन कमिश्नर भूपेंद्र उपाध्याय, समेत राजस्व विभाग और अतिक्रमण अमला मौजूद रहा।