75 साल के बुजुर्ग को दिल दे बैठी 45 साल की युवती, मूंछ पर ताव देते हुए मंदिर में रचाई शादी

CG Ajab Gajab: ‘ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म को हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन’ उक्ति को चिंगराजपारा अटल आवास निवासी 75 वर्षीय दादूराम गंधर्व ने सचरितार्थ कर दिखाया। ( CG News ) करवाचौथ से एक दिन पहले उन्होंने 45 वर्षीय प्रेमिका आरती त्रिवेदी से शिव मंदिर में सात फेरे लेकर जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की। जब बैंड-बाजा बजा, दूल्हा गुलाबी साफे में मुस्कुराता हुआ पहुंचा और दुल्हन लाल साड़ी में शर्माती हुई मंडप में आई तो पूरा मोहल्ला तालियों की गडगड़ाहट से गूंज उठा।