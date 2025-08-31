CG Alert: सावधान… बिलासपुर में तेजी से बढ़ रहे गैंगरीन के मरीज, हर हफ्ते कई मरीजों के कट रहे हाथ-पैर

गांवों से आने वाले मरीजों की संया सबसे अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग छोटी चोट, कांटा या पिन लगने को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार घाव को लंबे समय तक यूं ही छोड़ दिया जाता है। यही लापरवाही धीरे-धीरे संक्रमण को गैंगरीन का रूप दे देती है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी का घाव 5 दिन तक ठीक नहीं हो रहा, तो तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाना चाहिए।