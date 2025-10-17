CG High Court: लेजर बीम से आंखों को क्षति पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- रोक लगाने को क्या कर रहे? जानें पूरा मामला

CG High Court: लेजर बीम से आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचने को हाईकोर्ट ने गंभीर मुद्दा बताया है। पत्रिका की न्यूज़ पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को शपथपत्र पर यह बताने के निर्देश दिए कि इस पर रोक के लिए क्या किया जा रहा है। डीजे और साउंड बॉक्स से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर लगातार सुनवाई की जा रही है। इस मुद्दे पर हस्तक्षेप याचिका भी दायर की गई है।