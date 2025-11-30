CG High Court: बेटी के अधिकार पर हाईकोर्ट सख्त, गुजारा भत्ता व विवाह व्यय देने का निर्देश, जानें पूरा मामला…

कोर्ट ने धारा 3(बी) (द्बद्ब) का हवाला देते हुए कहा कि अविवाहित बेटी का विवाह खर्च भी मेंटनेंस की परिभाषा में आता है। जबकि धारा 20(3) पिता पर यह दायित्व अनिवार्य करती है कि यदि अविवाहित बेटी अपनी आय या संपत्ति से स्वयं का भरण-पोषण नहीं कर सकती, तो पिता उसका खर्च वहन करेगा।