बिलासपुर

CG High Court Updates: AG प्रफुल्ल भारत ने दिया इस्तीफा, राज्य के नए महाधिवक्ता बने विवेक शर्मा

CG High Court Updates: छत्तीसगढ़ सरकार ने महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 21, 2025

विवेक शर्मा होंगे छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता (photo source- Patrika)

विवेक शर्मा होंगे छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता (photo source- Patrika)

CG High Court Updates: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन. भरत का इस्तीफा ऑफिशियली स्वीकार कर लिया है, जो लंबे समय से राज्य के पहले लॉ ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे मंज़ूरी मिल गई है। सरकार ने अब एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को राज्य का नया एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया है। लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है। उन्होंने अब राज्य के लीगल मामलों की ज़िम्मेदारी संभाल ली है।

CG High Court Updates: इस्तीफा पत्र में प्रफुल्ल भारत ने जताया आभार

अपने इस्तीफे में प्रफुल्ल एन. भरत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके कैबिनेट साथियों और प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राज्य के हितों की रक्षा करना एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक ज़िम्मेदारी रही है।

सहयोगियों और राज्यपाल को भी धन्यवाद

CG High Court Updates: प्रफुल्ल भारत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस में अपने साथियों और बार के सदस्यों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गवर्नर को भी धन्यवाद दिया और कहा कि राज्य के पहले लॉ ऑफिसर के तौर पर सेवा करने का मौका पाकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अपनी नई भूमिका में, विवेक शर्मा अब ज़रूरी कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य के हितों की रक्षा करेंगे।

Updated on:

21 Nov 2025 08:14 pm

Published on:

21 Nov 2025 08:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG High Court Updates: AG प्रफुल्ल भारत ने दिया इस्तीफा, राज्य के नए महाधिवक्ता बने विवेक शर्मा

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

