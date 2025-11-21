CG High Court Updates: AG प्रफुल्ल भारत ने दिया इस्तीफा, राज्य के नए महाधिवक्ता बने विवेक शर्मा

CG High Court Updates: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन. भरत का इस्तीफा ऑफिशियली स्वीकार कर लिया है, जो लंबे समय से राज्य के पहले लॉ ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे मंज़ूरी मिल गई है। सरकार ने अब एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को राज्य का नया एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया है। लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है। उन्होंने अब राज्य के लीगल मामलों की ज़िम्मेदारी संभाल ली है।