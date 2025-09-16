करंट की चपेट में आए 3 लोगों की मौत, बेटे और पति को बचाने गई मां भी झुलसी, गांव में पसरा मातम

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से लगे मोहला में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बेटे और पति करंट की चपेट में आए, इस दौरान दोनों को बचाने के चक्कर में महिला भी करंट से झुलस गई। वहीं कुछ ही देर में तीनों की मौत हो गई। ( CG News ) यह दर्दनाक घटना ग्राम खैरी पांगरी गांव का है। खबर फैलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया।
घटनास्थल से सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबागढ़ चौकी लाया गया है। थाना प्रभारी गणेश यादव ने बताया कि यह घटना बीती रात की है। गोड आदिवासी परिवार बाड़ी गया हुआ था। रात होने की वजह से लाइट चालू करने में लगा हुआ था। घर का मुखिया सुरतराम बोगा उम्र 62 वर्ष बिजली चालू करने के दौरान वह करंट की चपेट में आ गया।
पुत्र रूपलाल बोगा 27 वर्ष अपने पिता को बचाने की कोशिश की। लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों को तड़पता देख महिला भी बचाने के लिए कूद पड़ी। वहीं इस कोशिश में तीनों की जान चली गई। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर की जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसर गया।