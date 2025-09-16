करंट की चपेट में आए 3 लोगों की मौत, बेटे और पति को बचाने गई मां भी झुलसी, गांव में पसरा मातम

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से लगे मोहला में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बेटे और पति करंट की चपेट में आए, इस दौरान दोनों को बचाने के चक्कर में महिला भी करंट से झुलस गई। वहीं कुछ ही देर में तीनों की मौत हो गई। ( CG News ) यह दर्दनाक घटना ग्राम खैरी पांगरी गांव का है। खबर फैलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया।