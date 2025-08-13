Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव में पदाधिकारियों पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ के साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 13, 2025

स्टेट बार काउंसिल चुनाव (Photo source- Patrika)
स्टेट बार काउंसिल चुनाव (Photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में अधिवक्ता संघों के निर्वाचित पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की इस अधिसूचना को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया।

CG News: स्टेट बार काउंसिल के 25 सदस्यों का चुनाव

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए केंद्र सरकार की इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव वरुणेंद्र मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरह से पदाधिकारियों के चुनाव पर प्रतिबंध लगाना संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है। दरअसल, छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

स्टेट बार काउंसिल चुनाव (Photo source- Patrika)

जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत 7 अगस्त से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 14 अगस्त तक चलेगी। जिसके बाद चुनाव होगा। बता दें कि स्टेट बार काउंसिल के 25 सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें प्रदेश भर के वकील मतदान करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों के निर्वाचित सदस्य स्टेट बार के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन करेंगे।

चुनाव प्रभावित होने की थी आशंका

CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ के साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने से वोटर्स को प्रभावित करने की आशंका है।

महामाया कुंड में मृत मिले 23 कछुओं के मामले पर HC सख्त, बोले - जांच में और आरोपी आएंगे सामने…. जानें पूरा मामला

Published on:

13 Aug 2025 02:41 pm

CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव में पदाधिकारियों पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

