बार काउंसिल चुनाव में बस्तर को बड़ा झटका, 60 से अधिक सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से गायब

State Bar Council Elections: स्टेट बार काउंसिल में कुल 537 से अधिक पंजीकृत सदस्य हैं, लेकिन स्टेट से प्राप्त वोटर लिस्ट में केवल 472 लोगों के नाम ही शामिल हैं। इस भारी अंतर ने बस्तर के वकीलों को हैरानी में डाल दिया है। इस बार बस्तर से एल. ईश्वर राव और अशोक कुमार कोमरा ने सदस्य पद के लिए नामांकन दायर किया है, लेकिन नामों के छूटने से इन उम्मीदवारों और अन्य वकीलों के चुनावी भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय वकील नेताओं का कहना है कि यह अनियमितता चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगाती है।