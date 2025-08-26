Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

जज के सामने हाथ पकड़ा तो पति को जड़ दिया जोरदार थप्पड़, फर्श पर गिरते ही फटा सिर, कोर्ट रूम में मचा हड़कंप

CG News: फैमिली कोर्ट में पेशी के दौरान पति-पत्नी मारपीट की घटना हो गई। म​हिला के जोरदार थप्पड़ मारने और धक्का देने से पति का सिर फट गया…

बिलासपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 26, 2025

CG News
फैमिली कोर्ट में लड़े पति- पत्नी, धक्के से पति का सिर फटा ( Photo - Patrika )

CG News: बिलासपुर में फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे पति-पत्नी के बीच कोर्ट रूम में जज के सामने ही विवाद हो गया। इस दौरान पत्नी ने पति को धक्का दिया तो वह कोर्ट रूम के टेबलों के बीच फर्श पर गिर गया जिससे उसके सिर पर ( CG News ) चोट लगी और वह लहूलुहान हो गया।

CG News: कोर्ट रूम में खून देख सकते में आ गए वकील

जज के सामने पति-पत्नी का विवाद और कोर्ट रूम में खून देखकर जज सहित वकील भी सकते में आ गए। अंतत: दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि जे. शिवशंकर राव व ए. संध्या राव का कुछ वर्ष पहले विवाह हुआ। इसके बाद पति-पत्नी में मनमुटाव होने पर दोनों ने फैमिली कोर्ट में परिवाद दायर किया। इसी मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को दोनों कोर्ट रूम में पेशी के लिए पहुंचे थे।

मनाने की कोशिश की तो दिया धक्का

सुनवाई के दौरान पति जे. शिवशंकर राव ने पत्नी संध्या को मनाने की कोशिश में उसका हाथ पकड़ा। गुस्साई संध्या ने थप्पड़ मारते हुए उसे धक्का दे दिया, जिससे शिवशंकर जमीन पर गिरकर सिर फोड़ बैठा। खून बहने से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। तत्काल सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई।

एक वकालत का छात्र, दूसरी वकील

जे. शिवशंकर राव लॉ के स्टूडेंट हैं वहीं ए. संध्या राव वकील हैं। इनके बीच पारिवारिक विवाद का मामला महीनों से चल रहा है। दोनों के बीच कई बार काउंसलिंग भी कराई गई। पति जे. शिवशंकर ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी को घर लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन वह जाना नहीं चाहती। इधर संध्या ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है।

एक पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई तो दूसरे ने दिया आवेदन

टीआई एस.आर. साहू, टीआई ने बताया कि कुटुंब न्यायालय में पेशी के दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में पत्नी ने अपने पति को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद धक्का दिया तो वह गिर गया, जिस दौरान उसके सिर पर चोट लगी। पति की शिकायत पर एफआईआर की गई है। उसकी पत्नी ने भी पति के खिलाफ शिकायत आवेदन दिया है।

Published on:

26 Aug 2025 01:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / जज के सामने हाथ पकड़ा तो पति को जड़ दिया जोरदार थप्पड़, फर्श पर गिरते ही फटा सिर, कोर्ट रूम में मचा हड़कंप

