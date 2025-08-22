CG News: कैंपस में हॉस्टल सुविधा का अभाव, बाहर से आने वाले छात्र-छात्राओं को दिक्कत

सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत कुछ छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की तो 1000 रुपए हॉस्टल और 3000 से 4000 रुपए खाने के खर्च होते हैं, यानी 5000 रुपए प्रतिमाह के खर्च में पढ़ाई हो जाती है। जबकि कैंपस के बाहर पीजी रूम लिया तो 3000 से 3500 रुपए रूम किराया और 7000 रुपए तक खाने का खर्च मिलाकर हर माह 10 हजार रुपए तक खर्च करना पड़ता है। जबकि यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल में सुरक्षा अधिक होती है, इंटरनेट भी मिल जाती है, पीजी रूम में ये सुविधा नहीं मिलती।