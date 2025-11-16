CG News: मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा! लाल खदान ओवरब्रिज होगा शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को बिलासपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास, जनजातीय उत्थान और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी, साथ ही एक प्रमुख चौक का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाएगा। लाल खदान ओवरब्रिज का नामकरण शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किए जाने की घोषणा भी की गई।