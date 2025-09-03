अब सार्वजनिक मार्ग और बिजली के तारों के नीचे नहीं लगा सकेंगे पंडाल, बगैर अनुमति सभा और रैली भी नहीं…

रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया था कि बिना अनुमति पंडाल, अस्थाई संरचना, धरना, जुलूस, सभा रैली करने पर सजा का प्रावधान है। शासन ने इसके लिए दो प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रथम प्रकार के दिशा निर्देश उन छोटे पंडाल, अस्थाई संरचना, धरना, जुलूस, सभा रैली के लिए रहेंगे, जहां पर अधिकतम 500 लोगों का ठहराव हो सकता है, और जो 5000 वर्गफीट से कम स्थान पर बना हो।