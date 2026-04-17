CG News: Heat Wave में बड़ा फैसला, बिलासपुर में दोपहर 12 से 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद, जानें क्या है खास

बिलासपुर में लगातार बढ़ते तापमान और झुलसाती गर्मी को देखते हुए यातायात पुलिस ने यह विशेष व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। दोपहर के समय, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, उस दौरान सिग्नल बंद रखने से राहगीरों और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और अस्वस्थ व्यक्तियों को लू और तेज धूप से बचाना है।