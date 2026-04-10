CG Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! 15 अधिकारियों के तबादले, कई थानों की कमान बदली

ओंकारघर दीवान को पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप बिलासपुर में जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उपनिरीक्षक ओमप्रकाश कुर्रे को चौकी प्रभारी मोपका के पद पर यथावत रखा गया है। इस व्यापक फेरबदल को जिले में पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और समन्वित बनाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।