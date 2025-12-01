Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG Vyapam: काले, नीले, गहरे हरे रंग के कपड़े बैन, व्यापम ने जारी ड्रेस कोड, 7 को होगी अमीन भर्ती परीक्षा

CG Vyapam: जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को प्रदेश के 16 जिलों में आयोजित होगी। इसे लेकर व्यापम ने ड्रेस कोड जारी कर दिया है…

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 01, 2025

CG Vyapam, exam new rule

छत्तीसगढ़ व्यापम (Photo source- Patrika)

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, (व्यापम) द्वारा 7 दिसंबर को बिलासपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। पूरे प्रदेश में 2.30 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है।

CG Vyapam: बिलासपुर में 38 हजार से ज्यादा उम्मीदवार

अकेले बिलासपुर में 38 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा केन्द्र के रूप में बिलासपुर को चुना है। इसके लिए जिले में 126 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। व्यापम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षार्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। व्यापम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें ताकि उन्हे परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो।

2 घंटे पहले पहुंचा होगा परीक्षा केंद्र

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फिस्किंग एवं फोटो युक्त पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। चूकि यह परीक्षा दोपहर 12.00 बजे प्रारंभ हो रहा है। अत: मुख्य द्वार प्रात: 11.30 बजे बंद कर दिया जावेगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें।

जारी हुआ ड्रेस कोड

हल्के रंग के आधी बाही वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आएं। काले, गहरे, नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपडे पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है।

Updated on:

01 Dec 2025 12:21 pm

Published on:

01 Dec 2025 12:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Vyapam: काले, नीले, गहरे हरे रंग के कपड़े बैन, व्यापम ने जारी ड्रेस कोड, 7 को होगी अमीन भर्ती परीक्षा

