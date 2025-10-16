Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Highcourt: सीजीपीएससी की जांच अब तक पूरी नहीं, राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश

CG Highcourt: हाईकोर्ट में बताया गया कि परीक्षा नियंत्रक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इसके बाद भी जांच अधूरी क्यों है? हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि जो अभ्यर्थी दोषी नहीं हैं, उनको अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई।

2 min read

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Oct 16, 2025

CG Highcourt: सीजीपीएससी की जांच अब तक पूरी नहीं, राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

CG High court: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) भर्ती के मामले में सवाल उठाया है कि गड़बड़ी की अब तक जांच पूरी क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने इस मामले में अन्य परीक्षार्थियों और अधिकारियों की भूमिका पर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। डिवीजन बेंच ने संबंधित सभी अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि सीजी पीएसी 2021 में हुई गड़बड़ी को लेकर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताया गया कि परीक्षा नियंत्रक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इसके बाद भी जांच अधूरी क्यों है? हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि जो अभ्यर्थी दोषी नहीं हैं, उनको अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि अंतिम समय में पेपर लीक हुआ था।

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो परीक्षा पर पुनर्विचार करना चाहिए। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की बेंच में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि 17 उम्मीदवारों की भूमिका की जांच चल रही है, जबकि अन्य आरोपियों के विरुद्ध अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट में 41 नाम थे, अब 17 पर जांच और बाकी का क्या हुआ? कोर्ट ने शासन को यह बताने कहा कि अन्य उम्मीदवारों और पीएससी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कहां तक पहुंची?

अब तक 7 आरोपी किए गए गिरफ्तार

इस घोटाले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 18 नवंबर 2024 को सीबीआई ने तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। 10 जनवरी को नितेश सोनवानी, ललित गणवीर, शशांक गोयल, भूमिका कटियार और साहिल सोनवानी को गिरफ्तार किया गया। ये सभी फिलहाल जेल में बंद हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 10:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Highcourt: सीजीपीएससी की जांच अब तक पूरी नहीं, राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG High court: आंबेडकर अस्पताल रायपुर का मामला, एचआईवी पीड़ित प्रसूता की पहचान उजागर, 2 लाख मुआवजे के आदेश

CG High court: आंबेडकर अस्पताल रायपुर का मामला, एचआईवी पीड़ित प्रसूता की पहचान उजागर, 2 लाख मुआवजे के आदेश
बिलासपुर

अंबिकापुर से रायपुर लौटते समय बस में सोए सराफा व्यापारी का 90 लाख का जेवर से भरा बैग गायब, CCTV में तीन-चार संदिग्ध कैद

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिलासपुर

चर्चित खंडेलवाल हत्याकांड में HC का बड़ा फैसला… घायल पत्नी की गवाही को विश्वसनीय माना, आरोपियों को आजीवन कारावास

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

ऑटो चालक निकला लुटेरा, साथी के साथ मिलकर चाकू की नोक पर युवक से की लूट, CCTV से खुला राज

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
बिलासपुर

CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा

CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.