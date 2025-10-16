CG Highcourt: सीजीपीएससी की जांच अब तक पूरी नहीं, राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो परीक्षा पर पुनर्विचार करना चाहिए। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की बेंच में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि 17 उम्मीदवारों की भूमिका की जांच चल रही है, जबकि अन्य आरोपियों के विरुद्ध अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट में 41 नाम थे, अब 17 पर जांच और बाकी का क्या हुआ? कोर्ट ने शासन को यह बताने कहा कि अन्य उम्मीदवारों और पीएससी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कहां तक पहुंची?