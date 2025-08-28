CG Crime: गौ हत्या पर बिलासपुर में बवाल, महिला समेत चार लोग घायल, एक रायपुर रेफर

जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता और गोसेवक आकांक्षा कौशिक को जानकारी मिली थी कि उडिय़ा मोहल्ले में लंबे समय से बूचडख़ाना चल रहा है। इसकी पुष्टि करने वह दोपहर लगभग 2 बजे शत्रुघ्न राजपूत, राहुल यादव, सिद्धार्थ शर्मा, कान्हा कौशिक और जीतू के साथ मौके पर पहुंचीं। तो महिलाओं समेत मोहल्ले के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में आकांक्षा सहित चार लोग घायल हो गए। राहुल यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे रायपुर रेफर किया गया है। बाकी घायलों को बिलासपुर सिम्स में भर्ती कराया गया है।