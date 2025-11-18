Patrika LogoSwitch to English

CG News: छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा पत्र

CG News: भारत को पिछले साल जनवरी में महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भारत ने इससे पहले 2014 से 2018 तक रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया था।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Nov 18, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा पत्र

महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत (Photo Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अधिकारियों ने बताया कि भारत ने राज्यपाल रमन डेका को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। भारत ने मीडिया से फोन पर बात करते हुए, अपने इस्तीफे की पुष्टि की, लेकिन अपने फैसले का कारण नहीं बताया।

अपने त्यागपत्र में भारत ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के प्रति उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। भारत को पिछले साल जनवरी में महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भारत ने इससे पहले 2014 से 2018 तक रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया था।

त्यागपत्र में प्रफुल्ल भारत ने कहा कि महाधिवक्ता के पद पर रहते हुए उन्हें अपने सहयोगियों और बार एसोसिएशन के सदस्यों से भी पर्याप्त सहयोग मिला, जो उनके कार्यकाल को सफल बनाने में सहायक रहा। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें राज्य के प्रथम कानून अधिकारी के रूप में सेवा करने का अवसर मिला।

Updated on:

18 Nov 2025 12:49 pm

Published on:

18 Nov 2025 12:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा पत्र

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

