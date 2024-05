बिलासपुर NH – 30 पर भीषण हादसा! ट्रेलर और कार में हुई जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत…6 लोग गंभीर

Bilaspur Road Accident: बिलासपुर एनएच 130 में गुरुवार की रात 10.45 से 11 बजे के बीच दो दुर्घटना हुई। रतनपुर बेलतरा के पास सड़क पर खड़े ट्रेलर को कार सवार ने पीछे से टक्कर मार दिया।

Collision between trailer and car in Bilaspur: बिलासपुर एनएच 130 में गुरुवार की रात 10.45 से 11 बजे के बीच दो दुर्घटना हुई। रतनपुर बेलतरा के पास सड़क पर खड़े ट्रेलर को कार सवार ने पीछे से टक्कर मार दिया। दुर्घटना में एक की मौत हो गई व दूसरे को चोट आई है। वहीं दूसरी घटना कोनी में सेंदरी के पास हुई जिसमें पावर प्लांट के कर्मचारियों को पीछे से आ रही ट्रेलर ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना में 5 लोगों को चोट आई है। जिनका निजी हास्पिटल में उपचार चल रहा है।

पुलिस के अनुसार अबिकापुर निवासी जितेन्द्र पिता देवानंद पाणी व उनका दोस्त असकनज राही सागर के साथ कार क्रमांक सीजी 15 डीयू 8841 से रायपुर जाने निकले थे। दोनों दोस्त चलाते हुए बेलतरा के पास पहुंचे थे। इस दौरान बीच सड़क पर बेतरतीब खड़ी ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 जेए 0860 को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में सवार दोनों युवक कार में फंस गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस, 112 व संजीवनी 108 मौके पर पहुंच गए। गुरुवार रात 11 बजे ट्रेलर से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ चुके थे। पुलिस ने किसी तरह रेस्क्यू कर असकनज राही सागर व जितेन्द्र पाणी को बाहर निकला। संजीवनी 108 दोनों घायलो को लेकर रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंची। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने असकनज राही सागर पिता मेथ्युलाल सागर (40) को मृत घोषित कर दिया। घायल जितेन्द्र का का उपचार चल रहा है। रतनपुर पुलिस ने मामले में जितेन्द्र पाणी के रिस्तेदार कोमल कांत मसीह की शिकायत पर ट्रेलर चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है।

CG Road Accident: नींद आने पर दी थी कार जितेन्द्र को

जितेन्द्र पाणी ने रतनपुर पुलिस को बताया कि अबिकापुर से शाम 7 बजे कार को असकनज राही सागर चलाते हुए निकला था। बेलतरा से पहले नींद आने की बात कहते हुए गाड़ी को जितेन्द्र पाणी को चलाने के लिए कहा, इस पर कार मालिक जितेन्द्र कार को चलाते हुए बिलासपुर की ओर जा रहा था कि बेलतरा के पास दुर्घटना हो गई।

जितेन्द्र पाणी ने रतनपुर पुलिस को बताया कि अबिकापुर से शाम 7 बजे कार को असकनज राही सागर चलाते हुए निकला था। बेलतरा से पहले नींद आने की बात कहते हुए गाड़ी को जितेन्द्र पाणी को चलाने के लिए कहा, इस पर कार मालिक जितेन्द्र कार को चलाते हुए बिलासपुर की ओर जा रहा था कि बेलतरा के पास दुर्घटना हो गई।

CG Road Accident: लेट साइड का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 20 मीटर फेंकाए टुकड़े

बेलतरा से कार चला रहे जितेन्द्र 100 की रतार से चला रहा था। अचानक से जब ट्रेलर सामने आई तो जितेन्द्र ने कार को साइड से काटने का प्रयास किया लेकिन कार ट्रेलर के साइड से टकराते हुए डिवाइडर से लगभग 20 मीटर तक टकराते हुए निकली जिससे लेट हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

CG Road Accident: टायर फटने के बाद बीच सड़क में खड़ा था ट्रेलर

रतनपुर पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 जेए 0860 का टायर फटने की वजह से कार बीच में खड़ी थी। इंडिकेटर या रेडियम ठीक से लेस न होने की वजह से कार चालक जितेन्द्र पाणी समझ नहीं पाया और 100 की रतार में चल रही कार अचानक से ट्रेलर सामने देख जितेन्द्र पाणी कार को नहीं सहाल सका और पीछे से ट्रेलर में ठोक दिया था।

CG Road Accident: पुलिस कर रही कार्रवाई

रतनपुर मार्ग पर अबिकापुर से रायपुर जा रहे कार सवार दो युवकों ने खड़ी ट्रेलर को टक्कर मार दिया। दुर्घटना में एक की मौत हो गई है व दूसरा घायल हो गया। एनएच पर हो रही दुर्घटना के ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर नो पार्किंग की धारा के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।