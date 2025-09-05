CG News: ‘जिंदा हूं मैं…’ बहू ने जमीन हथियाने मुझे कागजों में मार दिया, सच्चाई सामने आने पर दर्ज शिकायत

दस्तावेजों के अनुसार, यह फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र एकीकृत मध्यप्रदेश के समय 2 अप्रैल 1993 को मारो चौकी प्रभारी के हस्ताक्षर से जारी दिखाया गया है। मगर जांच में साफ हुआ कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र वहां से जारी ही नहीं हुआ। बुजुर्ग पीड़िता को डर है कि इस फर्जी प्रमाण पत्र का दुरुपयोग आगे भी हो सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और जिंदगी की शाम में उन्हें इंसाफ दिलाया जाए।