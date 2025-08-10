आकाशीय बिजली की चपेट में आने पर गोबर में गाड़ देने से हो जाता है जिंदा? ऐसे 300 से ज्यादा केस, डॉक्टर ने दिया ये जवाब

हाल में सरगुजा संभाग में एक व्यक्ति की गाज गिरने से मौत हो गई। परिजन शव को घंटों गोबर में गाड़े रहे, ताकि वह जीवित हो सके। हालांकि ऐसा नहीं होने पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। एक अनुमान के अनुसार पिछले 5 सालों में गाज से हुई मौतों में 34 फीसदी लोगों को गोबर में गाड़ने या उसका लेप लगाने के मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों के अनुसार झुलसे हुए व्यक्ति को सबसे पहले साफ कपड़े से पोछें या ढंक दें। ज्वेलरी, अंगूठी, बाली या दूसरी चीजें निकाल दें। इससे पुरुष या महिला को राहत मिलेगी। गोबर में गाड़ने से ऐसे लोग भी जान से हाथ धो बैठते हैं जो बचाए जा सकते हैं।