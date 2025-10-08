सजा के आधार पर पदोन्नति से वंचित करना अनुचित, हाईकोर्ट ने डीजीपी के आदेश को मनमाना पाकर किया निरस्त

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उप निरीक्षक के पद पर प्रमोशन देने और सभी परिणामी लाभ तीन माह के भीतर प्रदान करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि पदोन्नति पर प्रमोशन समिति (डीपीसी) की बैठक के दिन के स्टेटस के आधार पर ही विचार होना चाहिए। बाद की सजा को पूर्व से प्रभावी नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने डीजीपी के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।