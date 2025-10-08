Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

बिलासपुर

सजा के आधार पर पदोन्नति से वंचित करना अनुचित, हाईकोर्ट ने डीजीपी के आदेश को मनमाना पाकर किया निरस्त

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा 8 अगस्त 2022 को जारी पदोन्नति निरस्तीकरण आदेश को अवैध और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 08, 2025

हाईकोर्ट (फोटो-पत्रिका)

हाईकोर्ट (फोटो-पत्रिका)

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा 8 अगस्त 2022 को जारी पदोन्नति निरस्तीकरण आदेश को अवैध और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाद में दी गई सजा के आधार पर पदोन्नति से वंचित करना मनमाना निर्णय है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उप निरीक्षक के पद पर प्रमोशन देने और सभी परिणामी लाभ तीन माह के भीतर प्रदान करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि पदोन्नति पर प्रमोशन समिति (डीपीसी) की बैठक के दिन के स्टेटस के आधार पर ही विचार होना चाहिए। बाद की सजा को पूर्व से प्रभावी नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने डीजीपी के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

यह है मामला

याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार साहू सहायक उप निरीक्षक के पद पर थाना सोनक्यारी, जिला जशपुर में पदस्थ थे। पुलिस मुख्यालय द्वारा 21 मई 2021 को पदोन्नति की पात्रता सूची प्रकाशित की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 138 में शामिल था। इसके कुछ समय बाद 18 नवम्बर 2021 को याचिकाकर्ता पर कर्तव्यों में लापरवाही के आरोप में वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का लघु दंड दिया गया। इसी आधार पर पुलिस महानिदेशक ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति निरस्त कर दी थी।

ये भी पढ़ें

सरकारी कर्मी के प्रमोशन के लिए शर्तें तय करना राज्य सरकार का अधिकार, HC ने खारिज की कर्मचारी की याचिका, जानें मामला
बिलासपुर
हाईकोर्ट (प्रतीकात्मक इमेज)

Published on:

08 Oct 2025 10:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / सजा के आधार पर पदोन्नति से वंचित करना अनुचित, हाईकोर्ट ने डीजीपी के आदेश को मनमाना पाकर किया निरस्त

जमीन में गड़ा सोना मिला है, सस्ते में दे दूंगा… एमएसएमई के प्रदेशाध्यक्ष हरीश केडिया के पास ठगों का आया फोन, फिर… जानें पूरा मामला

Fraud (photo-patrika)
बिलासपुर

फर्जी मेडिकल बिल से 29 लाख का घोटाला, पौंसरा का शिक्षक साधेलाल निलंबित, जानें मामला

फर्जी (Photo Source-patrika)
बिलासपुर

CG News: पढ़ाई कानून की, पैशन कविताएं लिखना और लक्ष्य न्यायिक सेवा, 1000 युवा कवियों को मात देकर ​विजेता बनीं बिलासपुर की निधि

युवा कवयित्री निधि तिवारी (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

विधवा को मिली जान से मारने की धमकी, टेंट संचालक के डर से कांप रहा परिवार, पुलिस भी मौन

विधवा को जान से मारने की धमकी (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG Highcourt: पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति का साथ छोड़ दे, तो वह गुजारा भत्ते की अधिकारी नहीं

CG Highcourt: पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति का साथ छोड़ दे, तो वह गुजारा भत्ते की अधिकारी नहीं
बिलासपुर
